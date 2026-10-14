El Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El Vaticano ha confirmado este martes que el papa León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, después de someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. La operación, destinada a retirar la lesión detectada en una revisión médica, ha finalizado con éxito y sin complicaciones, según ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede.

Durante la cirugía, que se prolongó aproximadamente 90 minutos, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El análisis histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico que ya apuntaban las pruebas preoperatorias.

Tras la operación, el pontífice regresó a su habitación hospitalaria. La Santa Sede ha señalado que el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto, aunque no ha detallado por el momento cuánto tiempo necesitará León XIV para completar su recuperación.

Ingreso en Roma y suspensión de sus compromisos oficiales

El papa, de 71 años, llegó al hospital Gemelli poco después del mediodía, tras abandonar el Vaticano por la Porta del Perugino. Accedió al centro caminando y con aparente tranquilidad, acompañado por sus secretarios, Edgard Rimaycuna y Marco Billeri, y por su médico personal, Luigi Carbone.

Antes de entrar, saludó tanto a los periodistas como a las personas que se habían congregado a las puertas del hospital. La intervención estuvo dirigida por Stefano Margaritora, especialista en cirugía torácica y responsable de este servicio en el Gemelli desde hace aproximadamente una década.

Durante su estancia, León XIV no ocupará el apartamento habitualmente destinado a los pontífices en el hospital, ya que se encuentra en proceso de remodelación. Su alojamiento está situado en otra zona de la décima planta del centro sanitario.

La recuperación obligará al papa a interrumpir temporalmente su actividad institucional. La Prefectura de la Casa Pontificia ha anunciado la cancelación de todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, una medida que afecta también a varios actos previstos para los próximos días.

La lesión fue localizada durante una revisión rutinaria

La noticia de la operación se conoció el pasado domingo, cuando León XIV explicó públicamente que los médicos habían identificado un nódulo en su pulmón durante unos controles de salud. Según indicó entonces, la lesión estaba localizada y había sido detectada en una fase muy temprana.

Pese a conocer la necesidad de pasar por quirófano, Robert Prevost mantuvo parte de su actividad el lunes por la mañana. El pontífice se reunió con representantes del Círculo de San Pedro, una asociación romana dedicada a prestar ayuda a personas en situación vulnerable, y celebró seis audiencias privadas.

La detección temprana de la lesión fue uno de los aspectos destacados por el propio papa antes de su ingreso. Sin embargo, la confirmación del adenocarcinoma mediante el análisis del tejido extraído ha elevado la preocupación en torno a su estado de salud, a la espera de que se conozcan nuevos detalles sobre su evolución clínica.

El Vaticano reorganiza los actos previstos para esta semana

La hospitalización también ha obligado a modificar parte de la agenda religiosa e institucional de la Santa Sede. Entre los compromisos afectados figura la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro, que será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle en sustitución del pontífice.

La ceremonia se enmarca en los encuentros organizados en Roma con motivo del décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia, una reunión en la que participan responsables de conferencias episcopales de distintos países, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

El jesuita Giacomo Costa, encargado de supervisar la metodología de la cumbre, ha explicado que la ausencia del papa obligará a reajustar algunas actividades. Durante la misa, los participantes dedicarán una oración especial a la salud de León XIV y a las familias.

La situación también podría repercutir en la preparación del documento final del encuentro. El pontífice había expresado su deseo de conocer las conclusiones y aportar sus propias observaciones antes de la publicación del informe, por lo que su recuperación será determinante para establecer el calendario definitivo.

Un viaje internacional pendiente de su evolución

La intervención llega a pocas semanas de uno de los compromisos internacionales más importantes previstos en la agenda del papa. León XIV tiene programado viajar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Por ahora, no se ha anunciado una modificación oficial de ese desplazamiento. La posibilidad de mantener el viaje dependerá de la evolución del pontífice durante las próximas semanas y de las indicaciones de su equipo médico.

Mientras tanto, la preocupación por su estado de salud se ha trasladado también al ámbito religioso. Durante la operación, fieles, sacerdotes, religiosos y religiosas se reunieron en la capilla del hospital Gemelli para rezar por su recuperación.

El cardenal Baldassare Reina, vicario del papa para la diócesis de Roma, presidió el rezo del rosario, que fue retransmitido por los medios de comunicación vaticanos. También se organizaron oraciones en iglesias de diferentes países, en una muestra de apoyo al pontífice durante su ingreso hospitalario.