Luz verde para León XIV: los médicos ven viable su viaje a Latinoamérica tras la operación

El papa León XIV podría mantener sus planes de viajar a Latinoamérica en noviembre, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido por un tumor maligno en el pulmón derecho. Así lo ha confirmado Stefano Margaritora, responsable de Cirugía Torácica del hospital Gemelli de Roma y miembro del equipo médico que atendió al pontífice, quien considera que no existen impedimentos clínicos para realizar la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre.

En declaraciones a los medios vaticanos, difundidas después de que Robert Prevost abandonara el centro hospitalario tras recibir el alta, el especialista se mostró optimista sobre su evolución. Aunque una recuperación física completa suele requerir alrededor de dos semanas después de una operación de estas características, Margaritora estima que el papa podría encontrarse plenamente recuperado en aproximadamente diez días.

La noticia supone un alivio ante las dudas que habían surgido sobre la posibilidad de que la cirugía alterase la agenda internacional del pontífice. El recorrido por Argentina, Uruguay y Perú contempla una intensa actividad, con hasta 14 desplazamientos en avión, más de cuarenta intervenciones públicas y encuentros oficiales. Uno de los momentos más exigentes será la visita a Cusco, situada a más de 3.000 metros de altitud.

Una evolución médica favorable

El equipo sanitario ha valorado positivamente el estado del pontífice en el momento de su salida del hospital. Según Margaritora, los resultados de las analíticas se encontraban dentro de los parámetros normales, la actividad cardíaca no presentaba alteraciones y el pulmón intervenido estaba recuperándose conforme a los tiempos habituales.

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma. Pese a la gravedad que implica el diagnóstico de un tumor maligno, el cirujano explicó que el hallazgo se produjo de manera accidental durante unas pruebas médicas rutinarias.

Las exploraciones abdominales permitieron detectar una pequeña anomalía en la parte inferior del tórax. Esto fue posible porque, debido a la posición y la forma del diafragma, las pruebas radiológicas del abdomen pueden mostrar también las bases pulmonares. De haber estado situada unos centímetros más arriba, la lesión podría haber pasado inadvertida en aquellos estudios.

Una intervención habitual con un paciente excepcional

Margaritora describió la cirugía como un procedimiento conocido dentro de su especialidad. Cuando un tumor pulmonar requiere este tipo de tratamiento, explicó, puede ser necesario retirar por completo el lóbulo afectado. Por ello, evitó presentar la operación como una intervención extraordinariamente compleja desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, reconoció que trabajar con el papa tuvo una dimensión humana difícil de comparar con otras experiencias profesionales. El médico confesó que intervenir a León XIV le provocó una emoción profunda, consciente de la relevancia de la figura que tenía delante, más allá de su condición de paciente.

El especialista también destacó la actitud del pontífice durante el posoperatorio. A su juicio, la implicación personal de Prevost ha sido determinante para favorecer una recuperación rápida, hasta el punto de que los cuidados adicionales necesarios han sido mínimos.

Margaritora elogió su disciplina, su motivación y su voluntad de recuperarse cuanto antes, cualidades por las que llegó a definirlo como un «paciente ideal».

La mirada puesta en noviembre

Aunque la evolución registrada hasta ahora invita al optimismo, la gira latinoamericana supondrá un importante esfuerzo físico para el pontífice, tanto por la cantidad de desplazamientos como por la intensidad de las actividades previstas.

Por el momento, la valoración del cirujano es favorable: desde el punto de vista médico, no aprecia razones que impidan el viaje. La recuperación durante los próximos días será clave para que León XIV pueda afrontar con garantías una de las citas internacionales más importantes de su agenda.

La prioridad inmediata sigue siendo completar la convalecencia y consolidar la buena evolución tras la operación. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el papa podría llegar a noviembre en condiciones de emprender su primera gran gira por Latinoamérica.