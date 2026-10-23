El Papa León XIV cancela su viaje a Asís por precaución tras la cirugía pulmonar

El Papa León XIV no llevará a cabo su viaje a Asís programado para el 27 de octubre. Una radiografía de tórax ha confirmado su favorable evolución tras la cirugía pulmonar. Sin embargo, el equipo médico considera que sería un riesgo realizar un desplazamiento en helicóptero en estos momentos, según el último comunicado emitido por la Santa Sede.

Esta decisión no se debe, según la información oficial, a ninguna complicación adicional. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora han descrito la evolución postoperatoria como «óptima», aunque subrayan la necesidad de mantener cautela, dado que ha transcurrido poco tiempo desde la operación.

Una cancelación médica, no política

El Pontífice tenía planeado asistir en Asís al encuentro Paz desarmada y desarmante, evento organizado para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, iniciativa convocada por Juan Pablo II. Este acto réunirá a figuras religiosas y discutirá sobre la guerra, la convivencia y la búsqueda de consenso en un contexto de numerosos conflictos abiertos.

La ausencia de León XIV alterará la dimensión institucional de la cita, pero no supondrá la anulación de su contenido. Desde el Vaticano, se ha comunicado que León XIV enviará un mensaje al evento. De este modo, la Santa Sede garantiza la participación del Papa, salvaguardando a su vez su recuperación, que aún requiere la limitación de esfuerzos físicos y desplazamientos.

Realizar el viaje en helicóptero podría suponer una exposición innecesaria en esta fase inicial del posoperatorio. Esta recomendación médica se alinea con una práctica común: mantener la actividad bajo control, supervisar la evolución respiratoria y esquivar compromisos que pudieran retrasar la recuperación.

El antecedente de la operación

León XIV, de 71 años, fue intervenido el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de haber anunciado que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. La operación permitió la extirpación del lóbulo inferior de dicho pulmón. El diagnóstico posterior reveló un adenocarcinoma, un tipo de tumor en el pulmón.

La radiografía de control proporciona un dato alentador, pero no significa que el proceso médico haya concluido. La recuperación tras una cirugía torácica puede requerir semanas de seguimiento. Por el momento, el Vaticano se centra en la evolución inmediata y evita ofrecer plazos sobre la completa vuelta a la actividad.

La cronología hasta ahora es clara:

El 13 de octubre se llevó a cabo la cirugía pulmonar.

El 23 de octubre, una radiografía confirmó una evolución postoperatoria favorable.

Los médicos han desaconsejado el vuelo en helicóptero del 27 de octubre.

El Papa continuará su recuperación y participará en Asís a través de un mensaje.

La agenda del Pontífice ya había comenzado a recuperar cierta normalidad en el Vaticano. Sin embargo, la cancelación de este viaje pone de manifiesto que su regreso al ritmo habitual será gradual y estará sujeto a los controles médicos, más que a las obligaciones protocolarias.

Una agenda internacional adaptada

Asís posee un significado especial en el ámbito de la diplomacia religiosa. La ciudad de San Francisco se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del diálogo interreligioso y la promoción de la paz. La presencia del Papa habría fortalecido el mensaje de esta jornada, aunque su participación a distancia también asegurará que siga involucrado.

Este episodio ilustra una tensión habitual en el papel de un jefe de Estado y líder religioso: mantener una agenda internacional activa frente a las limitaciones de salud. En este caso, el Vaticano ha elegido una solución intermedia. No acudirá de manera física, pero tampoco se retirará del encuentro.

La evolución de su estado en los próximos días marcará el ritmo de su reintegración. Si los controles médicos permanecen favorables, es probable que recupere progresivamente sus compromisos. No obstante, la decisión sobre nuevos viajes dependerá del juicio de sus médicos y de cómo los desplazamientos impacten en su capacidad respiratoria y recuperación en general.

Además, esta precaución envía un mensaje interno: la agenda del Vaticano está en condiciones de adaptarse. En una institución acostumbrada a la continuidad ceremonial, la salud del Pontífice ahora exige un calendario más flexible.

Aparte de los comunicados médicos, Asís cuenta con un aspecto curioso que resalta su simbología: la ciudad está vinculada a San Francisco, el patrón de los animales y figura clave en los mensajes católicos sobre la sencillez, la paz y el cuidado de la creación. El Papa no estará presente el 27 de octubre, pero su mensaje seguirá alimentando esa conversación.