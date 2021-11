La ‘penitencia’ del enamorado exobispo separatista de Solsona: del Palacio Episcopal a un piso de 40 metros

El culebrón del exobispo ‘indepe’ de Solsona es de los que compraría Netflix.

Eso sí, doblado en catalán, no vaya a ser que se mosquee Gabriel Rufián.

Xavier Novell está pasando por una ‘penitencia’ o, si lo prefieren, un ‘calvario’ antes de estrenar su nueva etapa, la de unirse por lo civil a Silvia Caballol, la escritora de novelas eróticas que le ha hecho perder la cabeza y los hábitos.

Y es que el religioso estaba habituado a un nivel de vida más desahogado, viviendo a sus anchas en el Palacio Episcopal, siendo llevado de un lado a otro por un chófer a su entera disposición, amén de contar con personal a su servicio para las comidas y la limpieza de las estancias palaciegas.

Ahora, en cambio, tiene que conformarse de ir de un lado para otro en autobús y vivir en un pequeño piso de 40 metros cuadrados.

Un redactor del diario El Español le localizó por las calles de Manresa (Barcelona) y vio en él a una persona pelín taciturna y con poco conocimiento de las rutas y de las frecuencias del transporte público.

Normal, claro, en alguien que disponía de un ‘Bautista’ de turno que le llevase adonde fuera a cualquier hora y que, por tanto, no necesitaba estudiarse horarios y trayectos de los autobuses.

La única buena noticia para Novell desde que dejó los lujos residenciales de Solsona es que desde este 1 de noviembre de 2021 podrá casarse al fin con su novia.

Y a fe que no tardará mucho en contraer nupcias porque, según los rumores que corren dentro de su entorno, estaría esperando a ser padre de mellizos.

Eso sí, curiosamente, al cura secesionista se le pasó por alto un detalle que no es menor.

A pesar de su comunicación al Papa Francisco para decirle que dejaba a un lado su misión religiosa, Xavier Novell no ha hecho efectiva esa renuncia, lo que motiva que tendrá que ser expulsado.

Por tanto, queda por dilucidar qué pasa con él y la Santa Sede. La situación es inédita, nunca se ha producido antes en la historia de la Iglesia. Sí que hay obispos que lo han dejado por amor, pero él no ha pedido la dispensa. Le van a tener que echar. La duda es cómo.

Según Oriol Trillas, abogado experto en Derecho Canónico:

Novell aún no ha pedido la dispensa papal. Eso es lo que le eximiría de su cargo y lo tendría que tramitar en Roma. Cuando se case, se iniciará el proceso de secularización para que deje de ser sacerdote. Y eso se hace en España. Al contraer matrimonio dejará de ser sacerdote automáticamente, pero para que ya no sea obispo… eso es un proceso distinto. Hay antecedentes de expulsados por sanción, como en algunos casos de pederastia, pero no por matrimonio. Está en un limbo, habrá que ver.