La ex de don Juan Carlos estuvo casada con el príncipe durante cinco años y se divorciaron en 2005

Corinna demanda a su segundo marido, el príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, por 700.000 euros

No solo mantiene un contencioso con don Juan Carlos, sino también demanda a su exmarido, el príncipe alemán que le dio su antiguo apellido y su discutido título de princesa, Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, por un préstamo de más de casi 700.000 euros que, de acuerdo con la versión de la ex amante del rey, su ex esposo no le habría devuelto