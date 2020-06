«Nuestra familia ha sido destrozada»: el cuñado de Jeff Bezos saca la artillería pesada contra el dueño de Amazon

En todas partes (y casas) se cuecen habas, y en la familia política de Jeff Bezos no iba a ser menos. Desde que en febrero de 2019 tomara la decisión de divorciarse de su mujer Mackenzie varios meses después de poner fin a su convivencia, el que promete convertirse en un futuro próximo en el primer trillonario de la historia vio cómo salieron a la luz unas comprometidas imágenes subidas de tono en las que aparecía con su entonces amante Lauren Sanchez (su actual pareja), cuando ambos mantenían relación con sus respectivas parejas.

Los documentos, que fueron difundidos, aunque no en su totalidad por cuestiones de sensibilidad, por el tabloide estadounidense National Enquirer, se conjeturó y sospechó que pudieron haber sido filtrados por Michael Sanchez (además de otras teorías vinculadas a un posible hackeo de las cuentas, entre otras en las que incluso se llegó a mencionar la presencia de Donald Trump), hermano de la coprotagonista. Sin embargo, él negó tajantemente dicha acusación (se dijo que habría «vendido a su hermana por 200.000 dólares») y demandó al director ejecutivo de Amazon por razones de difamación.

«He protegido y apoyado a mi hermana al cien por cien desde el día en que nació. Y voluntariamente he caído por ella innumerables veces. Lo que es diferente esta vez es que nuestra familia ha sido destrozada y a Lauren parece no importarle«, aseveró el damnificado al diario The Mail on Sunday.