Titánico batacazo de Kanye West en las elecciones de EEUU: gasta 6,7 millones y obtiene menos de 60.000 votos

El surrealismo y la excentricidad han acompañado a Kanye West a lo largo de su carrera presidencial en los últimos meses, y este martes 3 de noviembre de 2020 ha conocido los resultados de su esfuerzo aplicado a la rama política de los Estados Unidos: ha obtenido menos de 60.000 votos en los estados en los que se presentaba, pues, debido a que llegó tarde a inscribirse en la mayoría de ellos, su nombre sólo figuraba en las papeletas de once territorios, ocho de los cuales son republicanos -Kentucky, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Utah, Idaho, Iowa, Tennessee- y tres demócratas -Colorado, Minnesota, Vermont-.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

Pese a que el rapero de 43 años ha puesto todo el empeño en instruir a sus seguidores en cómo debían apoyarle y ha invertido la friolera de 6,7 millones de dólares en su campaña -según una presentación ante la Comisión Federal de Elecciones-, el batacazo ha sido absoluto, tal y como predijeron las primeras encuestas realizadas en el país a principios del verano de 2020 en las que alcanzó solo un 2% de intención de voto.

Por su parte, Kim Kardashian no se ha pronunciado al respecto, de igual modo que no lo hizo al anunciarse la candidatura de su marido. Aun así, sí ha confirmado a través de sus redes sociales que ha emitido su voto.

I VOTED!!!! Did you?!?!

If you are in line when the hours of operation close at the polls, they are required to stay open and allow you to vote, so do not get out of line. pic.twitter.com/QXsU4JPdCw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 4, 2020