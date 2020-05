El Papa recuerda el trabajo de los periodistas en medio de la pandemia: «Arriesgan mucho»

El Papa Francisco ha recordado el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación en medio de la pandemia.

En la Misa celebrada este miércoles 6 de mayo de 2020 en la capilla de la Casa Santa Marta, el Sumo Pontífice ha rezado «por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. En este tiempo de pandemia se arriesgan mucho y el trabajo es grande. Que el Señor los ayude en este trabajo de transmisión, siempre, de la verdad».

No es la primera vez que el Papa recuerda a los periodistas, ya el pasado 1 de abril, también en la Misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa rezó por los profesionales de los medios.

«Me gustaría que rezáramos por todos los que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, hoy, para que la gente no esté tan aislada; para la educación de los niños, para la información, para ayudar a soportar este tiempo de cierre», pidió en aquel momento el Santo Padre.

En su homilía, el Papa Francisco se ha referido al Evangelio del día (Jn 12, 44-50), «recuerda que Jesús se presenta como la luz, la luz que ha venido al mundo y no ha venido a condenar, sino a salvarlo. De aquí deriva la misión de Jesús que es iluminar: Él es la luz del mundo. La misión de los apóstoles también es llevar esta luz, la luz de Jesús, porque el mundo está en la oscuridad. El drama de la luz de Jesús, señaló el Papa, es que fue rechazado: su pueblo no lo acogió, amaron más las tinieblas que la luz, son esclavos de las tinieblas. Y este también es nuestro drama, porque el pecado nos hace vivir en la oscuridad y no nos gusta ver la luz porque nos hace ver las cosas como son, nos hace ver la verdad. Precisamente la luz de Jesús nos hace ver la libertad, y la verdad».