El Papa celebra hoy la primera misa con fieles recordando el centenario del nacimiento de Juan Pablo II

El papa Francisco ha celebrado este 18 de mayo de 2020 la primera misa permitida con fieles en la capilla de la Basílica de San Pedro que estuvo dedicada al centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Abrirá a partir de ahora a los visitantes tras más de dos meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus. En Italia se vuelve a permitir celebrar la misa con una serie de estrictas medidas de seguridad como el distanciamiento de los fieles y la obligación de llevar mascarilla.

Entre los concelebrantes se encontraban el Cardenal Angelo Comastri, Vicario General del Papa para la Ciudad del Vaticano y Arcipreste de la Basílica Vaticana, el Cardenal polaco Konrad Krajewski, Limosnero Apostólico, Monseñor Piero Marini, 18 años maestro de las celebraciones litúrgicas durante el pontificado de Juan Pablo II, y el Arzobispo polaco Jan Romeo Pawłowski, jefe de la Tercera Sección de la Secretaría de Estado que se ocupa del personal diplomático de la Santa Sede.

Esta es la última de las misas matutinas celebradas por Francisco y transmitidas en directo que comenzaron el 9 de marzo pasado, tras la suspensión de las celebraciones con la participación del pueblo a causa de la pandemia de Covid-19. La emisión en directo de la misa de las 7 de la mañana desde la Casa Santa Marta finalizará a partir de mañana 19 de mayo.

El Papa comenzó la misa rezando a “Dios, rico en misericordia”, que llamó a “San Juan Pablo II” para que guiara a toda la Iglesia, para que nos concediera, “fortalecidos por su enseñanza, abrir con confianza nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre”.

Francisco en su homilía indicó los tres rastros del «buen pastor» que tenía San Juan Pablo II: «Oración, cercanía a la gente y amor a la Justicia».

«San Juan Pablo II era un hombre de Dios porque rezaba y rezaba mucho a pesar del arduo trabajo que tuvo para guiar a la Iglesia, no era un hombre separado de la gente, por el contrario fue a buscar a la gente y viajó por todo el mundo, encontrando a su gente, buscando a su gente, acercándose».

Y agregó que «un pastor que no está cerca de la gente, no es un pastor, es una jerarquía, es un administrador, quizás bueno, pero no es un pastor».

Francisco también elogió de Karol Wojtyla que era «un hombre que quería justicia, justicia social, justicia de los pueblos, justicia que aleja las guerras».