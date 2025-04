Ángel Expósito responde de manera contundente a la pregunta que todos se hacen sobre el papa Francisco

Muere el papa Francisco a los 88 años.

El Vaticano comunicaba la noticia este lunes 21 de abril de 2025, después de enfrentar complicaciones de salud en los últimos meses.

Jorge Mario Bergoglio, primer pontífice latinoamericano y el papa número 266 de la Iglesia católica. La Santa Sede ha informado que se iniciará un periodo de luto oficial de nueve días conocido como novemdiales. Sus restos serán velados en la basílica de San Pedro, donde miles de fieles ya comienzan a congregarse para rendir homenaje.

La última aparición pública fue este Domingo de Resurrección. El Pontífice salió al balcón de la basílica de San Pedro para impartir la bendición ‘Urbi et Orbi’.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ (COPE), ha repasado lo más destacado de su pontificado en ‘En boca de todos’ (Cuatro).

El periodista ha resaltado las últimas imágenes del pontífice recibiendo a Vance, el vicepresidente de Estados Unidos.

“Esa cara era un rictus, no era una cara de un señor anciano enfermo normal. Tenía un punto de desencajado. La cuestión es que ha querido que fuera un lunes como este, lunes del ángel, que llaman muchos, que es cuando el ángel se anuncia según el testamento. Era esperable que esto pudiera ocurrir en cualquier momento o no. En una enfermedad como esta, en un señor tan mayor en el que ya prácticamente no puede hablar, una capacidad pulmonar prácticamente nula, el fallo multiorgánico era previsible”.