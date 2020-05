‘El Juli’ descabella a Pablo Iglesias: «La cultura del toro no está para gustarle o no a un vicepresidente»

Es uno de los referentes del Arte de Cuchares en España y en el universo de la tauromaquia. La valentía que demuestra en los ruedos la traslada fuera de los mismos llamando al pan, pan y al vino, vino.

Julián López, ‘El Juli’, en estos tiempos de Gobierno socialcomunista en los que se intenta acabar con el mundo del toreo, habla alto y claro en una entrevista en La Razón este 22 de mayo de 2020 y asegura que la política no está para hacer referéndums sobre si hay que dejar o abolir las corridas de toros.

Sobre los sentimientos actuales hacia el Gobierno de Sánchez, confiesa que comparte un sentimiento de indignación por el trato recibido:

Sentimos indignación hacia el trato que nos está dando el Ministerio de Cultura al excluirnos de los demás ámbitos culturales. El mundo del toro ha sido muy respetuoso, y se nos ha respondido con el silencio y con una discriminación evidente. No se ha contestado ni a las cartas enviadas, ni al documento con 37 medidas firmado por más de 600 entidades profesionales. Ha sido todo decepcionante. Ni se nos ha convocado a las reuniones mantenidas con las industrias culturales, ni la palabra toro ni tauromaquia ha aparecido en ningún momento en el Decreto de ayuda a la cultura.

Desconoce si hay una campaña para acabar con el mundo del toreo:

No lo sé, pero desde luego este mundo exige el lugar que le corresponde en la cultura de España, tanto por su historia, su impacto económico, como por su arraigo social. La cultura de un país sale del pueblo, y por ello el toreo es cultura profunda y una manifestación del pueblo. De hecho nosotros somos artistas. No podemos olvidar que según una de las definiciones de la Real Academia Española la cultura es el conjunto de manifestaciones de la vida tradicional de un pueblo.

Entiende ‘El Juli’ que el Gobierno no debería dejarse influir por cuestiones ideológicas:

La verdad es que no sé lo que hay, pero ningún Gobierno debe dejarse llevar en este materia por ninguna ideología, sino dar respuesta una necesidad social, y a dar cobertura a una parte importante de la cultura, del mismo modo que se hace con el cine, la música, el teatro o la danza. Hay datos incontestables como que el toreo recibe de los Presupuestos Generales del Estado solo la cantidad de 65.000 euros, frente a los 10 millones para el teatro, los 30 de la música y la danza, o los 70 del cine. Cuando además el mundo del toro, por número de espectadores, es el segundo espectáculo de masas en España. Creo que los toros están alejados de cualquier ideología política. El toreo es del pueblo y cualquier persona a cargo de los asuntos públicos debe respetarlo. No queremos ser más que nadie, pero sí que se nos trate como un sector más de la cultura sin ningunearnos ni discriminarnos.

No entiende como el Ministerio de Cultura está dejando tirado a su suerte al sector:

Tengo un dolor muy grande. Yo no hablo por mí, ni por otras figuras que han tenido la suerte de poder vivir el éxito en la tauromaquia. Mucha gente lo está pasando muy mal, y después de haber contribuido a la Seguridad Social , y al país, ahora el Estado les da de lado una manera totalmente autoritaria y discriminatoria. El Ministerio de Cultura ha dado la espalda a este mundo de manera muy cruel.

Y asegura que los toros no son una cuestión que esté para gustar o no a políticos como Pablo Iglesias o para ser sometidos a una consulta popular:

La tauromaquia como expresión cultural, y por la tanto protegida, no puede ser objeto de referéndum. Como tampoco sería imaginable una consulta sobre la ópera o la danza. Todo el que plantea un referéndum presuntamente a favor del pueblo está escondiendo una decisión totalitaria. La cultura de los toros no está para gustar o no a un ministro o a un vicepresidente. La tauromaquia es libre.