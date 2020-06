Fran Rivera tumba a Hamilton y su discurso barato contra España y los españoles: «Va pasado de soberbia y de incultura»

Las tajantes y controvertidas palabras de Lewis Hamilton contra la tauromaquia en su perfil de Instagram dieron pie a centenares de reacciones, en su mayoría de personalidades españolas que no comulgan con que se trate de algo «realmente asqueroso», tal y como el piloto de Fórmula 1 expuso. Además, Hamilton demandó «al Ministerio de Educación» y al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia».

De entre los rostros populares que han plantado cara a este irrespetuoso mensaje, Francisco Rivera ha destacado por alzar la voz más firme y contundentemente que nunca este lunes 15 de junio de 2020 en la sección de deportes de ‘Antena 3 Noticias’.

Por otro lado, el colaborador de ‘Espejo Público’ ha subrayado que en su sector «hay muchos valores que hacen falta en la sociedad de hoy en día», dejando entrever que quizá «los baños de masas» en los que se sumerge el piloto no deberían ser tan sustanciales en su carrera (y en la vida) como evidencia.

A Francisco se le unía su hermano Cayetano Rivera, que escribía en su cuenta de Twitter que «a Lewis Hamilton no le gustan las corridas de toros… ¿Y?; de todos modos, antes de criticar la cultura de otra persona, al menos debería aprender más sobre lo que está hablando. Respeto. ¡Y no dejes que los bribones te engañen!”.

Mr. @LewisHamilton doesn’t like bullfights… So?

Anyways, before criticising someone else’s culture, you should at least learn more about what you’re talking about.#respect ! And don’t let knaves fool you!

— Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 13, 2020