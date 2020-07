Cristina Sánchez entra al ruedo y cornea a Anabel Alonso por las «mentiras e injurias vomitadas» contra Cayetano Rivera

Cristina Sánchez entró al ruedo, pero a ‘matar’.

La torera y hermana del banderillero Antonio Sánchez publicó un mensaje tan duro contra la actriz Anabel Alonso y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que se sintieron como sendas cornadas en el pecho.

Con el estoque en mano, Cristina se desahogó a gusto en su cuenta de Twitter.

“Mi máximo desprecio hacia Anabel Alonso y Rubén Sánchez por las mentiras e injurias vomitadas desde sus sucios y sectarios pensamientos… Hacia un compañero y señor como es Cayetano Rivera. Toca estar con los nuestros, Unión de Picadores y Banderilleros, ¡¡todo mi apoyo!!”.

Cristina hace referencia a los ataques de la izquierda radical contra Cayetano Rivera por la crítica que este miércoles 22 de julio de 2020 realizó contra del Gobierno de Pedro Sánchez en general y, más en específico, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El tolero publicó una fotografía junto con la frase que desató la ira de la izquierda más reaccionaria.

“¡Este gobierno SÍ se deja gente atrás! Y a quiénes depende únicamente de su ideología. Hoy hemos estado apoyando a esas personas que más lo necesitan, y a las que la ministra Yolanda Díaz y su Ministerio de Trabajo insisten en ignorar”.

«Hoy hemos estado apoyando a esas personas que más lo necesitan, y a las que la ministra Yolanda Díaz y su Ministerio de Trabajo insisten en ignorar», agregó, visiblemente irritado junto a una instantánea de la manifestación del colectivo taurino celebrada el martes 21 de julio frente al Ministerio de Trabajo para denunciar su discriminación y consecuente exclusión de las ayudas del Servicio Estatal de Empleo.

Amenazas ‘progres’

Las palabras de Cristina Sánchez dejaron heridos a Anabel Alonso y Rubén Sánchez.

La ‘comediante’ fue la primera en tratar de intimidar a Cristina. “O me dices que mentiras e injurias e vomitado, según tú o esto no queda así. No puedes difamar, insultar y despreciar sin, al menos, argumentar”, indicó en las redes sociales.

Por su parte, Rubén se ‘enfrascó’ en una discusión paralela con el periodista Antonio Delgado-Roig, quien mostró su sólido respaldo a la hermana del banderillero.

“Repitiendo las mentiras intentan hacer creer que son verdades. Es odio hacia los taurinos”, agregó el comunicador.

El sector de la tauromaquia sigue luchando para obtener los mismos beneficios que el resto de actividades que están reguladas y aceptadas por el Ministerio de Cultura. Así tengan que remangarse y entrar al ruedo de las redes sociales para lidiar con sus propios toros progresistas.