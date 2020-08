Toda la verdad sobre las pancartas a favor de Paloma Cuevas: «Es una señora y no se merece lo que hace Ponce»

Isabel Rábago destapa la verdad sobre las pancartas a favor de Paloma Cuevas, la mujer de Enrique Ponce, allá donde toree el diestro de Chiva.

Y es que desde que trascendió la ruptura del matrimonio, uno de los más consolidados en el escalafón taurino, y el inicio de una sorprendente relación con una joven llamada Ana Soria, todo lo que hace o dice Ponce fuera y dentro de los ruedos es noticia de la prensa rosa.

En las últimas corridas a las que está asistiendo el valenciano, una de las figuras que más está toreando en este año atípico taurinamente hablando, se observan algunas pancartas a favor de Cuevas.

Según esdiario, los motivos de que haya gente que decida mostrar en público su aplauso a la aún mujer de Ponce son los siguientes:

Personalmente no conozco a Paloma Cuevas, ni a nadie de su entorno. Simplemente quise manifestar mi apoyo a la que ha sido su mujer durante 24 años y mi desacuerdo con lo que está haciendo en la actualidad Enrique. Jamás quise faltar el respeto al maestro, ni por supuesto ser centro de atención mediática. Paloma me parece una señora y creo que no se merece todo esto».