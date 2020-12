Fran Rivera denuncia que una mujer le están chantajeando con fotos y conversaciones ‘montadas’

Está encrespado el torero y toda la razón del mundo.

Fran Rivera publicó este 17 de iciembre de 2020 un vídeo en su cuenta de Instagram desde el que denunciaba haber sido víctima de un chantaje a través de las redes sociales.

Explica que un usuario anónimo ha elaborado un montaje para que pareciese que el torero había mantenido una conversación íntima con una chica.

«Estoy siendo víctima de una manipulación brutal por una persona a la que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida y después de insultos y amenazas, ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la intención de hacer daño a una familia, aprovechando todo el revuelo».

El miserable difundió la conversación a varios cuentas, incluso, el mensaje le llegó a su mujer, Lourdes Montes y ha su hija Cayetana.

«Es una persona a la que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida… Quieren romper una familia, hacerme daño a mí, conseguir notoriedad».

Este viernes, el torero ha entrado en directo en el programa de Espejo público para denunciar lo ocurrido.

El colaborador ha empezado diciendo que ha borrado el vídeo que publicó en sus redes sociales, por recomendación de la Policía, además, ha pedido a los diarios digitales que lo publicaron que lo eliminen de sus webs.

Rivera ha explicado que un usuario, que aparentemente parece ser una mujer, le habló a través de un mensaje directo en Instagram.

«Me empezó a pasar fotos subidas de tono, yo le dije que no me mandase este tipo de fotografías y se enfadó muchísimo, me empezó a amenazar y a decir que me va a arruinar la vida».