Catarata de insultos contra unos jóvenes toreros y Cataluña Radio: "¿Un medio público entrevista a unos torturadores? Hijos de..."

Esta es la ‘tolerancia’ de la que tanto se jactan los independentistas.

En Cataluña la libertad de expresión está limitada a quienes piensan y actúan como los separatistas.

Aquel que tenga una mentalidad española o defienda las tradiciones más arraigadas de nuestro país, como el toreo, se arriesga a una lapidación pública.

Y eso es lo que le ha sucedido a unos jóvenes toreros y al medio que los ha entrevistado, Cataluña Radio.

La historia la cuenta el digital El Catalán y pone los pelos de punta.

Aprovechando que el 25 de septiembre de 2021 se cumplirá una década sin que Cataluña tenga corridas de toros, el medio quiso hacer un reportaje sobre aquellos jóvenes que, aun no teniendo referencias cercanas en su región, quieren ser diestros en un futuro.

El programa ‘El Matí‘ de Cataluña Radio emitió el 21 de septiembre un reportaje sobre la efeméride y entrevistó a dos jóvenes catalanes que ansían poder torear en una gran plaza.

Alba y Mario se lo pasaron en grande durante su encuentro con la radio y estuvieron convencidos de que en un futuro podrán lucirse en un gran coso taurino.

📽️ L’Alba i el Mario volen ser toreros, i s’entrenen a l’única escola taurina que hi ha a Catalunya. Recupera tota la història aquí: https://t.co/k17pFkRhKs pic.twitter.com/0kwCvnyDmF

Los antitaurinos y, especialmente, los que arremeten contra todo aquello que huela a España, cargaron contra el medio de comunicación y contra los jóvenes toreros sin que Twitter, dicho sea de paso, haya procedido contra esas cuentas:

— No fight no life 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@FCB1714) September 22, 2021

Un mitjà públic entrevistant dues persones que torturen animals per diversió. Sou uns fills de puta @CatalunyaRadio https://t.co/UmDL4QMFdH

@RaholaOficial què et sembla això en la ràdio pública catalana? I on el seu territori és una activitat il·legal?…

Però quina ràdio feu @laura_rosel?

Saps, fa temps que ja no us escolto. M’informo per altres fonts. Pobra Catalunya Ràdio, qui l’ha vist i qui la veu!

— Sever Salvador i Padrosa (@SeverSalvador) September 22, 2021