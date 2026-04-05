Morante de la Puebla volvió al ruedo este Domingo de Resurrección y cortó dos orejas

El genio de La Puebla del Río ha vuelto a encandilar a toda Sevilla.

En la corrida de este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, con toros de Garcigrande, Morante ha demostrado una vez más por qué es único.

La plaza, repleta y con un ambiente de auténtica feria, se ha rendido ante su toreo puro, profundo y lleno de arte.

Morante ha cortado dos orejas, con petición unánime del público en su segundo toro.

Su faena ha estado llena de valor, calidad y maestría, haciendo vibrar los tendidos de la Maestranza.

La plaza ha rugido como pocas veces, con olés que se han oído en todo el barrio de Santa Cruz.

Andrés Roca Rey y David de Miranda han completado un cartel de lujo, pero el cigarrero se ha llevado los máximos trofeos y la ovación más sonora de la tarde.

La jornada taurina ha sido redonda: sol, toros con nobleza y, sobre todo, el arte de Morante que ha hecho historia otra vez en su casa.

La afición ha salido entregada y con ganas de más tardes del maestro en esta Feria de Abril 2026.

EL REGRESO DEL SUMO SACERDOTE

Casi seis meses han pasado desde aquel 12 de octubre de 2025, cuando en la Plaza de Las Ventas de Madrid ocurrió lo inesperado.

Morante de la Puebla, tras desorejar a un toro de Garcigrande, se dirigió al centro del ruedo con el rostro cargado de emoción, se quitó la coleta entre lágrimas y se esfumó por el callejón.

La tauromaquia sintió que una de sus últimas luces románticas se extinguía. Sin embargo, el toreo, al igual que la fe, guarda silencios y milagros en su esencia.

Este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, a las 18:30 horas, el albero del coso revivió con el regreso del torero que transforma cada tarde en un acto sagrado.

La expectación ha sido monumental. Sevilla vuelve a vibrar al ritmo de un nombre emblemático.

Las ventas de abonos han aumentado un 35% y, en pocas horas, varios carteles de No hay billetes adornan la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Todos los ojos del mundo taurino estaban fijos en el coso del Baratillo.

Morante no volvía simplemente a un ruedo; regresaba a una época donde el toreo se mide por emociones y estética, donde el compás tiene más valor que la velocidad y donde el silencio pesa tanto como la música.

Compartió cartel con dos figuras destacadas: Andrés Roca Rey, un torero carismático con un dominio absoluto, y David de Miranda, sevillano con una profunda expresión artística.

David de Miranda, que sufrió una tremenda voltereta, le cortó la oreja al último toro de la tarde.

Faena de menos a más de Roca Rey, quien también corto oreja.

Roca Rey metió el toro en la canasta, lo ha cerrado con la mano muy baja, muy largo. Muy bien con el capote a la verónica y hubo quite por tafalleras de David de Miranda. Lo ha toreado muy largo, muy bajo y profundo. Estocada un poquito desprendida al pitón derecho y oreja. Informa José Manuel Peña.

Lidiaron toros de Garcigrande, la misma ganadería que marcó su último paseíllo en Madrid.

El círculo parece cerrarse con una precisión casi poética.

La corrida fue transmitida en exclusiva por Canal Sur.

Las vidas de Morante: un experto en despedidas

Es curioso observar cómo Morante ha adquirido maestría en despedidas y reapariciones. Su trayectoria está llena de retiros tan singulares como su propio estilo.

En 2004 anunció en Sevilla que atravesaba serios problemas psíquicos y viajó a Estados Unidos para recibir tratamiento mediante terapia electrocompulsiva. Tres años después, en 2007, se retiró tras haber cortado solo una oreja, habiendo perdido toda ilusión. La tercera vez fue en 2017, «porque los presidentes y veterinarios me han aburrido». En 2024, suspendió sus compromisos hasta tres ocasiones: 17 de marzo, 7 de junio y 11 de septiembre.

Cada uno de sus retiros temporales ha estado vinculado a problemas mentales que le han obligado a seguir un tratamiento continuo en Portugal, acompañado por su amigo y apoderado Pedro Jorge Marques. Regresó a la Maestranza durante la Feria de Abril de 2025, después de un arduo tratamiento médico, logrando cortar dos orejas a un toro de Domingo Hernández el 1 de mayo.

Junto a él fue elegido triunfador del ciclo sevillano junto a David de Miranda. Luego volvió a brillar durante la feria madrileña: aunque no paseó trofeos el 28 de mayo, sí salió por primera vez a hombros por la Puerta Grande el 8 de junio como matador. De ahí pasó directamente a la Feria de Otoño, donde vivió su segunda salida triunfal por la puerta grande el 12 de octubre antes de despedirse del toreo por todo lo alto.

Sin embargo, aquella noche en Las Ventas, Morante matizó sus palabras: «No me he cortado la coleta, me la he quitado». Un mes después, en una entrevista para The New York Times, comentó sobre lo sucedido en la Corrida de la Hispanidad: «No lo llamemos una retirada definitiva. Es solo un descanso».

Estas palabras dejaron entrever una posible vuelta.

Cómo se gestó el milagro

Lo que nadie sabía era cuándo regresaría Morante. Los primeros rumores apuntaron hacia septiembre y su posible participación en la Goyesca de Ronda. Se mencionó incluso que había encargado cinco trajes al sastre Justo Algaba para esa temporada venidera.

Sin embargo, fue el recién nombrado empresario del coso sevillano, José María Garzón, quien viajó hasta Portugal para visitar al maestro en su refugio en Marinha Grande y ofrecerle volver al ruedo sevillano. Este encuentro se repitió un mes después, comenzando enero del año siguiente, en la casa del genio cigarrero situada en la Huerta de San Antonio, La Puebla del Río. Una imagen del empresario conversando con Morante rápidamente se hizo viral.

Nadie sabe qué encantos utilizó Garzón para convencerlo. ¿Tal vez alguna habilidad especial para persuadir? ¿Una súbita ola nostálgica? ¿O quizás un cheque generoso? Lo único cierto es que Morante decidió reaparecer este Domingo Santo en Sevilla. Durante la presentación oficial para la temporada taurina 2026 se confirmó que lidiará cuatro corridas este año: el domingo 5 abril, jueves 16, lunes 20 y dos más programadas para junio y septiembre.

Lo que hace grande a Morante

«Yo no organizo eventos; defiendo lo sagrado del ritual taurino», ha reiterado estos días el torero mientras reivindica el carácter ceremonial que siempre ha considerado esencial dentro del arte del toreo. Su estilo pausado, su manejo meticuloso durante cada suerte y lance, su cadencia clásica junto con su rechazo hacia lo vulgar lo colocan entre los elegidos dentro del toreo. Los aficionados suelen decir que existen toreros buenos, toreros grandes y toreros imprescindibles; Morante pertenece sin duda a esta última categoría escasa que transforma cada tarde en algo irrepetible.

A pesar del tiempo fuera del ruedo, Morante nunca dejó completamente atrás su legado; permaneció presente entre los aficionados gracias a esa verónica eterna o esa media que parecía detener el tiempo mismo. Su regreso llega justo cuando la fiesta nacional comienza a resurgir nuevamente con fuerza. Tras años marcados por dudas e incertidumbres sobre su identidad propia, ahora parece renacer con más vigor aún gracias al retorno del torero cuya interpretación estética ha marcado este siglo XXI como ninguna otra. Porque Morante no solo lidia toros; lidia emociones profundas, recuerdos imborrables y silencios significativos.

El panorama taurino actual

En este momento clave para su regreso, se observa un notable renacer dentro del mundo taurino español. A su lado hoy está Andrés Roca Rey, figura indiscutible actualmente entre los matadores; también destaca entre ellos el onubense (Trigueros) David De Miranda quien sorprendió durante la última edición d ela Feria Abril celebrada en 2025 . Junto a ellos brillan otros nombres como son los casos destacados tanto como son los casos destacados como son los jóvenes talentos como Curro Díaz o Rafael Serna quienes mantienen viva esta tradición ancestral dentro plazas emblemáticas como es Las Ventas madrileñas . Mientras tanto ,en Francia ,toreros como Daniel Luque ,Emilio De Justo o Tomás Rufo llevan consigo esta riqueza cultural llegando hasta Arles junto otros cosos galos .

La afición taurina revive con energía renovada aquí mismo España . Este pasado fin semana , nuestro querido Morante disfrutó junto al presidente regional Juanma Moreno compartiendo una jornada campera dentro finca Zahariche perteneciente legendaria ganadería Miura . Allí sorprendió al político explicándole sobre sentido tienta así otras labores campo bravo . Después próximo cinco abril ,Morante hará temporada participando diferentes cosos además Sevilla abril junio también estará Valladolid Jerez Frontera Nimes Aranjuez posiblemente Córdoba mayo ; verano Pamplona Marbella Puerto Santa María donde toreará cuatro tardes consecutivas .

Hoy Sevilla no solo abre puertas hacia nueva temporada grande ; hoy vuelve forma entender toreo ; hoy regresa emoción cuya medida no puede ser trofeos ; hoy retorna nuestro querido Morante . Y cuando él regresa ,renace misterio ; cuando misterio resurge ,toreo emerge fuerza renovada . Hoy es Domingo Resurrección ; vuelve Morante . Por fin.