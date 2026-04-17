Morante vuelve a demostrar porque es el rey del toreo, con una faena histórica en La Maestranza

No hubo orejas. No hubo rabo. No hubo trofeo alguno que justificara lo que ocurrió después.

Y sin embargo, miles de personas invadieron el ruedo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla con la urgencia de quien necesita tocar al artista, ver de cerca la arena donde acaba de presenciar algo que no tiene nombre en el lenguaje ordinario.

Eso es Morante de la Puebla.

Un torero que ha conseguido la cosa más difícil del mundo: que la gente llore, grite y se eche al ruedo sin que el presidente haya agitado el pañuelo blanco.

Porque lo que ocurrió este jueves en la Feria de Abril pertenece a esa categoría de tardes que el toreo guarda en su memoria más profunda.

No por el resultado. Por lo que hubo dentro.

Retazos de la tarde de Morante hoy en Sevilla (II) pic.twitter.com/bE5IuKb1mc — LadyXana (@LadyXanitaX) April 16, 2026

El cuarto toro y la faena que no necesitó trofeo

El toro era de Álvaro Núñez. Ágil pero sin la fuerza que se necesita para los grandes momentos. Morante lo recibió sentado, como si tuviera todo el tiempo del mundo y la certeza de que lo que iba a ocurrir dependía únicamente de él.

Lo que vino después fue una de esas faenas que los aficionados reconstruyen de memoria durante años, discutiendo si un muletazo fue mejor que el otro, si el de capa superó al de muleta, si esta tarde fue superior a aquella en la que sí salió el rabo. La improvisación de Morante tiene esa cualidad extraña: parece que no está ejecutando una técnica sino que está pensando en voz alta con el capote y la muleta, y el toro va siguiendo ese pensamiento como si no pudiera hacer otra cosa.

Lidia completa. De capa, de banderillas, de muleta. Un toro que pedía rabo. Y luego llegó el acero: un pinchazo, una media defectuosa, dos descabellos. El momento más cruel del toreo, cuando la espada traiciona a la faena.

El presidente no pudo dar lo que la tarde merecía. El público decidió dárselo de otra manera.

Me han traído a los toros a ver a Morante de la Puebla. Dicen que es el mejor torero de España, ¿por qué le ponen entonces esa orquesta tan infame para amenizar la faena? La música es la gran asignatura pendiente de la tauromaquia. pic.twitter.com/UrkKcolqZo — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) June 19, 2025

La invasión del ruedo

Nadie se movió de los tendidos cuando terminó. Primero los aplausos, las dos vueltas al ruedo que el público arrancó sin necesidad de votación. Luego el silencio de unos segundos en el que la plaza pareció tomar aliento. Y después la avalancha.

Una multitud que lideraron los jóvenes saltó al ruedo con la naturalidad de quien sabe que está haciendo lo correcto. Gritos, cánticos, el nombre de Morante resonando en la Maestranza como si fuera un coro ensayado. Se intentó sacarlo por la Puerta del Príncipe, la salida más gloriosa del toreo sevillano. La presencia policial y el temor a desórdenes lo impidieron. La sensatez prevaleció: salida en hombros por la Puerta de Cuadrillas hasta su furgoneta en la calle Iris.

Lo que siguió es de película de serie B con final feliz. La furgoneta rodeada de miles de personas. Golpes sobre la carrocería como si fuera un paso de Semana Santa. Alguien gritó que querían sacar a hombros la furgoneta. No era del todo una broma. La euforia continuó en el Hotel Colón, donde los aplausos no cesaron hasta bien entrada la noche.

No hay billetes por segunda vez en la temporada en Sevilla. Dos tardes seguidas con la Maestranza reventada para ver a un hombre de La Puebla del Río que lleva décadas haciendo lo que nadie más sabe hacer igual.

No había visto nunca lo que ha hecho Morante en su segundo. Jamás lo olvidaremos. La lidia total. Estamos ante el mejor torero de la historia. pic.twitter.com/DCpKC8NqCJ — Carlos Pinilla (@CarlosP59051425) April 16, 2026

Qué significa Morante para el toreo

Hay que hablar del contexto para entender la dimensión de lo que está ocurriendo. El toreo lleva años en una conversación difícil consigo mismo. Las plazas vacías en algunas ferias, la preocupación por el relevo generacional, el debate eterno sobre si el espectáculo sigue conectando con las nuevas audiencias.

Y entonces aparece Morante y los jóvenes se echan al ruedo.

Eso no es casual. Morante de la Puebla representa algo que el toreo moderno, con toda su eficiencia técnica y su profesionalidad, a veces pierde de vista: la idea de que una corrida de toros no es únicamente una demostración de dominio sobre el animal sino un acto artístico con sus propias reglas estéticas, sus propios tiempos y su propia capacidad de producir belleza que no tiene equivalente en ningún otro espectáculo.

Morante torea despacio. Torea con el capote como si estuviera pintando. Improvisa donde otros ejecutan. Y tiene esa cualidad rarísima de los grandes artistas: la capacidad de hacer que el tiempo en la plaza se detenga y que el espectador sienta que está asistiendo a algo que no va a repetirse exactamente igual nunca más.

Su historial lo avala con números que abruman. En Pamplona, 28 orejas y 8 desorejados en 12 corridas. Una sola tarde sin salida a hombros en 2025. En Madrid, la Puerta Grande de Las Ventas en 2025 que desató una ola humana en la calle Alcalá. En Sevilla, dos tardes seguidas de cartel de no hay billetes y una invasión de ruedo sin trofeos que no tiene precedentes en la historia reciente de la Maestranza.

Lo he hoy es historia pura, Morante sueña y nos hace soñar con su toreo.

pic.twitter.com/eHyY1KCYgC — Lu Llanos (@LuLlanosMx) April 16, 2026

La vuelta y lo que significa

Morante ha tenido sus ausencias. Sus silencios. Sus temporadas en las que el genio parecía haber decidido tomarse un descanso de la exigencia que conlleva ser lo que él es. Cada vez que vuelve con esta intensidad, la afición lo recibe con la mezcla de alivio y gratitud que se reserva para lo que podría no haber vuelto.

Su regreso a este nivel no es solo una buena noticia para Sevilla o para los aficionados que llevan años siguiéndole. Es una buena noticia para el toreo en su conjunto. Porque cuando Morante está así, cuando torea desde la silla y el público se echa al ruedo sin que haya habido trofeo, algo queda demostrado que ningún argumento teórico puede demostrar: que este arte tiene una capacidad de emoción que no tiene fecha de caducidad y que las nuevas generaciones lo sienten con la misma intensidad que las anteriores.

Que los jóvenes fueran quienes lideraron la invasión del ruedo en la Maestranza este jueves es la respuesta más contundente a todos los que llevan años predicando el fin del toreo.

Morante de la Puebla toreó sin orejas y se fue en hombros. Y la furgoneta tardó una hora en moverse entre el gentío de la calle Iris.

Hay tardes que no necesitan trofeo para ser eternas. Esta fue una de ellas.