Horror en La Maestranza: Morante de la Puebla cae herido tras una violenta embestida

La décima cita de la Feria de Abril en la Real Maestranza de Sevilla se vio sacudida este lunes por un momento de gran dramatismo. José Antonio Morante de la Puebla resultó herido tras un percance con el cuarto toro de la tarde, de la ganadería Hermanos García Jiménez.

El incidente se produjo cuando el diestro intentaba dominar al animal con el capote. El toro se le vino encima con violencia, alcanzándolo de lleno y derribándolo sobre el albero. En la caída, el astado logró herirle, aparentemente en la zona del glúteo izquierdo.

Morante quedó tendido boca abajo, visiblemente dolorido, llevándose la mano al lugar de la cogida. La rápida intervención de las cuadrillas permitió evacuarlo con urgencia hacia la enfermería del coso, donde fue atendido de inmediato.

El percance truncó una tarde que había comenzado de forma prometedora para el sevillano, que logró cortar una oreja al primero de su lote. Tras su retirada, el festejo quedó reducido a un mano a mano entre Borja Jiménez —también premiado con una oreja— y Tomás Rufo, que no logró tocar pelo.

Todo ello ocurrió en una plaza abarrotada, que volvió a colgar el cartel de “no hay billetes” en una jornada marcada por la emoción y el sobresalto.