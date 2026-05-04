El torero Alberto Álvarez lucha por salvar sus piernas en la UCI, tras caer en una trituradora de pienso

Alberto Álvarez Navarro continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet en Zaragoza. El pasado sábado, alrededor del mediodía, sufrió un grave accidente en su finca de Valareña, situada en el término municipal de Ejea de los

Alberto Álvarez Navarro lleva muchas horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, enfrentando la ‘cornada’ más inesperada de su vida. No fue un toro. Fue una trituradora de pienso.

El pasado sábado, alrededor del mediodía, el diestro aragonés de 44 años cayó accidentalmente en el bidón de una trituradora de pienso mientras trabajaba en su ganadería de reses bravas en la finca de Valareña, en el término municipal de Ejea de los Caballeros. Las heridas en ambas piernas fueron severas: pérdida de masa muscular, tejido epitelial y nervioso, y una hemorragia intensa que requirió intervención quirúrgica urgente.

Los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero medicalizado para evacuarlo. Los cirujanos trabajaron durante horas y consiguieron evitar la amputación, el primer y más temido desenlace. Tras la reanimación postquirúrgica, Álvarez permanece en la UCI de Traumatología del Miguel Servet en estado grave pero estable, según el último parte del Gobierno de Aragón.

El hombre detrás del torero

Alberto Álvarez nació el 11 de julio de 1980 en Ejea de los Caballeros y creció en la pedanía de Valareña, el mismo lugar donde ocurrió el accidente y donde había instalado su ganadería tras la retirada. Desde niño mostró vocación taurina, influenciado por su madre Digna Navarro. Debutó públicamente el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén) como becerrista. El 10 de abril de 1999 toreó su primera novillada con picadores en Frómista (Palencia) y cortó dos orejas. Ese mismo otoño se presentó en Las Ventas.

Tomó la alternativa el 7 de septiembre de 2003 en su localidad natal, de manos de Víctor Puerto con Morante de la Puebla como testigo, lidiando al toro Cervicillo de la ganadería Los Bayones. Confirmó la alternativa en Madrid en julio de 2005.

Su estilo fue siempre clásico: técnica depurada, temple, toreo bien estructurado. Sin improvisaciones. El tipo de torero que los aficionados puros valoran precisamente porque no regala lo que no tiene. Su carrera tuvo los altibajos que el toro impone a quien lo practica: una cornada grave en Zaragoza en 2006, una operación de hombro en 2011, una cogida con tres trayectorias en el muslo en Calanda en 2012. Siempre volvió.

En septiembre del año pasado cortó cuatro orejas en su tierra junto a Daniel Luque, lidiando toros de Salvador Domecq. Fue uno de los últimos grandes momentos de una carrera que cerró el 12 de octubre de 2025 en la Feria del Pilar de Zaragoza, en la plaza de La Misericordia, con un encierro de Pincha junto a Román y José Fernando Molina. Tenía una hija recién nacida. Se había retirado para estar con su familia y dedicarse a la ganadería que había construido en Valareña.

Seis meses después de su retirada, la trituradora le ha dado la herida más grave de su vida. Fuera del ruedo, en su propia tierra, trabajando en lo que había elegido como su nuevo proyecto.

En la UCI del Miguel Servet, Alberto Álvarez demuestra el mismo temple que lo definió durante casi treinta años delante del toro. Su tierra y el mundo taurino esperan noticias.

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente, movilizando un helicóptero medicalizado para evacuarlo sin demora. Una vez en el hospital, los cirujanos trabajaron durante horas y lograron evitar la amputación, un temor inicial que sobrevolaba la situación. Tras pasar por reanimación postquirúrgica, actualmente se encuentra en la UCI de Traumatología, donde tiene cama reservada. Su estado es grave pero estable, según el último parte emitido por el Gobierno de Aragón. El equipo médico lo monitorea con atención durante estas primeras horas críticas.

Nacido el 11 de julio de 1980 en Ejea de los Caballeros, Alberto Álvarez creció en la pedanía de Valareña, cercana a su pueblo natal. Desde niño mostró una gran afición por el toreo, influenciado por su madre, Digna Navarro. Hizo su debut público el 16 de junio de 1996 como becerrista en Santa Elena (Jaén) y el 10 de abril de 1999, toreó su primera novillada con picadores en Frómista (Palencia), donde cortó dos orejas. Ese mismo otoño se presentó en la emblemática plaza de Las Ventas.

El diestro tomó la alternativa el 7 de septiembre de 2003 en su localidad natal, ante las manos del matador Víctor Puerto, con la presencia como testigo del reconocido Morante de la Puebla, lidiando al toro Cervicillo procedente de la ganadería Los Bayones. Confirmó su alternativa en Madrid en julio del año 2005. Su estilo se caracteriza por ser clásico: técnica depurada, temple y un toreo bien estructurado que no deja lugar a improvisaciones. Ha lidiado toros con mucha profundidad y siempre ha demostrado oficio.

Su trayectoria ha estado marcada por altibajos significativos. En el año 2006 sufrió una cornada grave durante una corrida en Zaragoza. En 2011 pasó por quirófano debido a una operación del hombro y un año después sufrió otra cogida fuerte en Calanda, que le dejó tres trayectorias en el muslo. Sin embargo, siempre regresó al ruedo. En septiembre del pasado año cortó cuatro orejas en su tierra junto a su compañero Daniel Luque, lidiando toros pertenecientes a la ganadería de Salvador Domecq. Durante la celebración de la Feria del Pilar 2018, los medios destacaron: “El diestro nacido en Valareña cortó una oreja al bravo y encastado segundo… ligó importantes series por ambos pitones… oreja merecida”.

Se retiró hace seis meses, concretamente el 12 octubre 2025, durante la celebración de la Feria del Pilar en la plaza zaragozana de La Misericordia, cerrando así una etapa con un encierro procedente de Pincha, junto a los matadores Román y José Fernando Molina. Tenía una hija recién nacida y siempre mostró pasión por el campo. Estableció su propia ganadería precisamente en Valareña, lugar donde ocurrió este desafortunado accidente. Ahora más que nunca, su fortaleza forjada a lo largo de los años es vital para afrontar esta dura recuperación.

La noticia ha causado gran conmoción entre los aficionados al mundo taurino, especialmente en su tierra natal, Aragón, donde es considerado una figura respetada dentro del sector. Familiares y compañeros esperan ansiosos noticias positivas sobre su evolución. Mientras tanto, Álvarez continúa resistiendo en la UCI, demostrando ese temple que siempre lo caracterizó dentro del ruedo.

Trayectoria clave de Alberto Álvarez

Debut público : 16 junio 1996, Santa Elena ( Jaén ).

: 16 junio 1996, ( ). Primera novillada picada : 10 abril 1999, Frómista ( Palencia ), dos orejas.

: 10 abril 1999, ( ), dos orejas. Alternativa : 7 septiembre 2003, Ejea de los Caballeros .

: 7 septiembre 2003, . Confirmación : Julio 2005, Las Ventas ( Madrid ).

: Julio 2005, ( ). Retirada: 12 octubre 2025, Feria del Pilar (**Zaragoza***).

El diestro aragonés ahora enfrenta su cornada más inesperada fuera del ruedo.