Las redes sociales no olvidan: Twitter vuelve a sacar a la luz un vídeo de Risto Mejide intentando humillar a un taxista

Las redes sociales no olvidan.

Este 19 de febrero de 2020 se ha hecho viral un vídeo de Risto Mejide, donde se puede ver al conductor de ‘Todo Es Mentira’ humillando a un taxista y transmitiéndolo en directo por Instagram.

Las imágenes son de 2017, pero dejan ver que el presentador sigue siendo el mismo. Cargó con toda su furia contra un taxista porque no quiso darle una hoja de reclamación.

A continuación transcribimos la intensa discusión, en la que el presentador de CUATRO mostró su peor cara:

Risto Mejide: Estoy transmitiendo en directo, estamos aquí en un taxi (identifica la matrícula y el número de licencia) el señor taxista se niega a darme el libro de reclamaciones.

Señor taxista: Yo le digo que me de su nombre, yo no me niego.

Risto Mejide: ¿Cuando le hemos pedido que apagara la radio, qué ha dicho?

Señor taxista: He dicho que usted ha alquilado un servicio que no ha comprado el taxi.

Risto Mejide: Eso me parece muy educado por su parte, muchísimas gracias. ¿A usted le parece normal que eso se le diga al cliente que está pagando a un servicio?

Señor taxista: !Pero si la he apagado en el momento!

Risto Mejide: Sí, pero diciéndonos esa expresión absolutamente maleducada, salude, salude, salude a los miles de seguidores que le están viendo. ¿De acuerdo?

Señor taxista: De acuerdo.