El nuevo defensor chavista de Ábalos lo deja aún más hundido: «Ya ha dado muchísimas explicaciones, más que suficientes»

La imagen del ministro de Trasportes de España, José Luis Ábalos se sigue hundiendo, el último defensor que salió a protegerlo tras su encuentro con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero.

En declaraciones a los medios en la Universidad de Almería (UAL), el expresidente aseguró el pasado viernes que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado «muchísimas explicaciones, más que suficientes» sobre su encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, afirmando además que si la oposición defiende que Rodríguez no podía entrar en España, la realidad es que «no entró».

«Es el surrealismo máximo, la política no se puede convertir en surrealismo. El surrealismo máximo es ver si estaba en el aire, ¿suspendida? ¿Dónde vamos a llegar? Llegó al aeropuerto como otras personas que no pueden entrar, y no entró. Se cumplieron las normas, más allá de lo que pensemos algunos de las normas», expresó.