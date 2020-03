Las palabras del jugador del Real Madrid Baloncesto, tras dar positivo por coronavirus: «Me siento genial»

Ayer se conoció que el Real Madrid cerraba su Ciudad Deportiva y ponía en cuarentena a todos los jugadores de las plantillas de fútbol y baloncesto.

Se trataba del jugador Trey Thompkins, jugador del Real Madrid Baloncesto quien después de dar positivo y confirmar que padece el Covid-19, dejó un mensaje en su cuenta de Twitter. Resulta muy llamativo, porque el jugador no tenía ninguna intención de contagiarse, fue uno de los que se opuso a viajar a Milán para participar en el encuentro de la Euroliga, y además tomó precauciones al respecto.

El mensaje que compartió Thompkins al dar positivo: «Gracias a todos por vuestro amor. Me siento genial y simplemente estoy esperando a que el virus pase. Significa mucho para mí».

Thank you to EVERYONE who has sent love and/or checked up on me. I’m feeling great and just waiting for the virus to pass at this point. Really means a lot ❤️

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) March 12, 2020