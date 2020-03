Fernando Alonso, muy picado con sus críticos: «De lo de cotizar entérate bien, también que doy trabajo a 36 personas en España»

Fernando Alonso ha decidido dar un paso adelante ante las personas que lo han criticado por su fuerte postura ante el avance del coronavirus en España, incluyendo al exseleccionador, Vicente Del Bosque.

El piloto español emitió un mensaje la semana pasada en el cual criticaba la gestión de la crisis del coronavirus en España, y desde su cuenta de Instagram estar preocupado: «Me quedo de piedra… que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) ..que eviten salir a la calle la gente con síntomas… (los demás al parque? A los bares? …que cada comunidad autónoma decida… (No se pillan los dedos ni queriendo)».

A lo cual, el exentrenador del Real Madrid le mandó un palo a través de ‘El Partidazo de COPE’ a pesar de que no llegó a nombrarle. «He visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado las medidas y luego a lo mejor cotiza en el extranjero, no es un palo a nadie, lo digo como un hecho genérico, no contra nadie», comentó Del Bosque.

Ante esto, Alonso regresó a la carga, retomó su cuenta de Instagram para justificar sus comentarios y defender su punto de vista: «Eso es lo que ponía hace seis días», refiriéndose al mensaje de que «no se pillan los dedos ni queriendo».

«Lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa», explicó Alonso.

Pero además de esto, respondió al comentario de uno de sus seguidores (que repitió lo que dijo Del Bosque) respecto de su cotización en el extranjero: