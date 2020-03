Marca desvela el 11 ideal de España en el durísimo partido contra el coronavirus

Marca ha sorprendido a todos sus lectores este lunes 23 de marzo. El periódico deportivo ha destacado a las superestrellas con las que ha contado España para plantarle cara a las víctimas del COVID-19 y sus vivencias.

En el artículo de se suman los testimonios de muchos de los héroes que ejercen sus profesiones día a día en este momento tan delicado, desde vendedores de prensa hasta los sanitarios, pasando por policías y militares que se encuentran en la primera línea de ataque haciendo un gran esfuerzo para alcanzar la victoria, poniendo de lado a su propia salud y a sus seres queridos.

Un policía identificado en el artículo como Sergio Ramos, explica que «el primer fin de semana del estado de alarma todo era confuso» y que «Restringir la movilidad en la población de un día para otro cuesta mucho», es un duro trabajo, que inicialmente estaba destinado a informar, pero que posteriormente ya tenía que ir de frente, «la obligación como Policía Local es que la norma se cumpla estrictamente«, destaca.

Respecto del temor ante la enfermdad, este importante jugador deja ver su valentía, «Claro que hay miedo, estamos ante un virus que puede llegar a matar. Pero ese miedo se mitiga al uniformarte cuando entras de servicio. El que siente la placa que lleva en el pecho y lo que representa para el común de la sociedad, es suficiente para dejar el miedo a un lado y darlo todo por llevar a cabo sus funciones con total dedicación».

Una enfermera identificada como Rosa Martínez, deja el crudo trabajo que se está realizando desde este frente, «Es todo muy angustioso. Hay positivos ingresados por todo el hospital y apenas das abasto. La saturación de enfermos se ha producido a un ritmo vertiginoso».

El testimonio es brutal y transmite a la mayoría (a esos que aportamos quedándonos en casa) la dura situación a la que se someten, día a día: «Me duele mucho ver que los familiares no pueden estar junto a ellos. Están solos. Es horrible todo esto. Un escenario verdaderamente duro».

«Hay días que me pongo a llorar cuando llego a casa. Y sufro por mi hija, de 17 meses, a la que llevo dos semanas sin ver. La llevé con mis padres y mi hermana porque yo estoy todo el día entrando y saliendo y puedo contagiarme».

Definitivamente es un partido durísimo, y se puede palpar en el testimonios de estos héroes, como el caso de Luz Martínez, una cajera que acude día a día a su trabajo y manifiesta sentirse «como una heroína» al acudir «cada día al puesto de trabajo», pero que no está feliz por ello: «el miedo me está ganando la batalla y porque esta profesión no es mi vocación», algo que dice mucho de esta valiente que se juega la piel en el campo cada día.

«Me levanto cada mañana con el miedo de contagiarme y, sobre todo, de contagiar a los míos, a mi marido y a mi hijo, que se quedan en casa mientras yo voy al Carrefour», expresó Luz Martínez.

