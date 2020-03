Otra vez Jovic: el delantero del Madrid desata otra polémica en Serbia por el COVID-19

Luka Jovic lo ha vuelto a hacer, de nuevo una polémica vinculada con el cornavirus.

En esta oportunidad, ha sido por unas palabras del delantero del Real Madrid que han sido tomadas como un ataque a uno de los mitos del fútbol serbio, como lo es Dejan Stankovic.

El pasado viernes Jovic concedió una entrevista en la que mostró toda su disposición para contribuir contra el COVID-19 en su país, pero se mostró en contra de hacer cualquier contribución de cara a la galería como sí han hecho otras personas, lo que fue interpretado como un ataque gratuito a la leyenda del fútbol de ese país que es actualmente entrenador del Estrella Roja.

«Por supuesto que ayudaré, he ayudado antes y no voy a dejar de hacerlo ahora. El hecho de que no publique cuándo, a quién o cómo ayudo no significa que no lo haga. Me parece que las personas más solidarias no son las que ayudan a los demás bajo los focos y cuando todos están mirando», dijo a ‘Objektiv’.

Sin embargo, tras la polémica que se armó en Serbia, el propio delantero tuvo que utilizar sus redes sociales para aclarar que no se trataba de una ataque contra el ex del Inter de Milán, aunque sí contra la forma en la que ha actuado.

«Míster, espero que sepa que no me refería a usted, ni a nadie en concreto. Respeto y valoro su trabajo y todo lo que ha conseguido en la vida. Me alegro de que todavía haya gente como usted, que están preparados para ayudar a nuestra gente en este momento tan difícil», escribió Jovic, que tambien recogía un artículo del diario ‘Blic’, el más leído en Serbia, en la que se hacía referencia a la polémica.

A pesar de la controversia, Stankovic ha preferido mantenerse en silencio y no ha ofrecido aún ninguna declaración al respecto.

La fiesta en medio del coronavirus

El delantero merengue de 22 años se convirtió en noticia la semana pasada, cuando se le acusó por violar las normas de confinamiento en su país, y fue citado por políticos y autoridades como un mal ejemplo ante la lucha contra el coronavirus.

Al joven se le acusaba de celebrar el cumpleaños de su pareja en las calles de Belgrado, y aunque se disculpó no reconoció estos hechos: «Me hice la prueba en Madrid y dio negativo. Me la hice al llegar a Serbia y dio negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme en mi aislamiento. En España está permitido ir a hacer la compra o la farmacia y aquí no. Pido perdón si he hecho daño o he puesto en peligro a alguien», afirmó.

La propia primera ministra del Gobierno serbio, Ana Brnabic se refirió al asunto sin nombrar a Jovic y dijo: «Tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas de fútbol que cobran millones e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa», mientras que el Ministro del Interior, Nebojsa Stefanovic, afirmó que, «Hay denuncias penales contra algunos deportistas ricos, y el que sean deportistas y ricos no será un impedimento para que sean castigados».

En medio de toda esta polémica, Jovic podría enfrentarse a medidas legales ya que la Fiscalía de Belgrado pidió a la policía que presentase una denuncia contra el jugador por abandonar su domicilio sin justificación, para, según el medio serbio Informer.