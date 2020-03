Rubiales le baja los humos a quienes pretenden ser campeones por el coronavirus: «Que lo ganado o perdido sea en el campo»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, compareció públicamente este miércoles 25 de marzo de 2020, enviando un mensaje de apoyo y ánimo ante la crítica situación que va dejando el COVID-19.

La federación destacó que la salud es la principal preocupación ahora mismo, y destacó que «El fútbol es muy poco importante ahora mismo ante el problema mundial que tenemos. Pese a ello hay que seguir trabajando por el fútbol. Desde la Federación estamos al servicio de las instituciones. Haremos lo máximo para ayudar, pero si se puede hacer algo más, lo haremos».

Rubiales también destacó que la Federación está en total disposición de apoyar a LaLiga, informando que ya ha hablado con entidades financieras en «una línea de financiación de 500 millones de euros» y se manifestó en contra de «jugar cada 48 horas»:

«Hemos escuchado eso de jugar cada 48 horas, pero no lo vemos posible. LaLiga lo propuso y el presidente de la AFE dijo que estaba dispuesto a estudiarlo. Nos llamó la atención. No hay que estrujar a los jugadores porque son personas».

Respecto de los ERTES, Rubiales dejó claro que no corresponde a la federación entrar en ese tema, «es cuestión de los clubes y sindicatos, nosotros hemos puesto herramientas de ayuda», sentenció.

En cuanto a las fechas el actual presidente de la Federación afirmó que no pretende jugar al adivino, que hay muchas víctimas, por lo cual no puso un límite para el regreso a los campos.

«Hemos abogado porque una temporada debe de acabar, pero hay reflexiones que apuntan a no fastidiar dos temporadas. La prioridad es terminar esta temporada. No se debe descender directamente y que los equipos suban por derecho. Hay cientos de equipos pendientes de terminar una temporada. Cuando se recupere el país será el momento de terminar la presente temporada. Ojalá me equivoque y se pueda jugar a primeros de mayo. El objetivo es salvar esta temporada. Esa es nuestra idea. Lo que ganen o pierdan los equipos, que lo hagan en el terreno de juego«, afirmó.