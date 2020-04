Salva Ballesta ‘explota’ contra «Pablito» Iglesias: «Actúan como millonarios, ¡manda cojones!»

El sactarismo político de un Gobierno en tiempos de pandemia deja mucho que desear y no son pocos los que pierden la paciencia cuando los Pablo Iglesias y compañía se dedican a atacar a quienes realmente aportan ante el feroz avance del coronavirus que ya rompió la barrera de los 10.000 muertos.

El exfutbolista Salva Ballesta, que no es conocido por ser extravagante en su manera de decir lo que piensa se ha hartado, y en una entrevista para El Desmarque, habló del coronavirus, del confinamiento y de las absurdas críticas a las donaciones de Amancio Ortega, dueño de Zara.

«Lo critican y luego mandan a sus familias a la salud privada. Me extraña que tenga deudas con hacienda. Lo que está claro es el gesto que ha tenido, la cantidad de dinero que ha donado… Y por favor, algunos que lo critican no cumplen nada de lo que dicen y, además, dicen de vivir de una manera y luego actúan como auténticos millonarios con el ejemplo contrario de lo que dicen…», asegura Salva Ballesta en referencia a los marqueses de Galapagar, pero no se ha quedado en insinuaciones y finalmente estalló con un mensaje directo:

«Y en vez de pedir caceroladas (en el termino positivo) a sanitarios, policías, guardia civiles y militares, el señor Pablito se dedica a pedir otro tipo de motivo por las cacerolas, manda cojones».

Los deportistas no dejan de manifestar indignación y dolor ante ver como la crisis del coronavirus golpea a España, además del actual entrenador del Algeciras también lo hizo Pepe Reina, Soldado y el propio Fernando Alonso.

Pepe Reina, por ejemplo, habló hace algunas horas en una entrevista para Onda Cero, y desde allí exigió al Gobierno de coalición mayor transparencia, pidió respeto a los periodistas criticando al formato de las ruedas de prensa y critico a quienes piden que la oposición se calle pero que en cambio utilizaron el ébola para hacer politiquería.

Desde la cuenta de Instagram del también exfutbolista del Málaga, se puede leer su mensaje de total admiración hacia Amancio Ortega y hace una semana decidió apoyar al empresario español que más destaca a nivel mundial.