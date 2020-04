Pogba y Eto’o ‘explotan’ contra la propuesta de dos médicos franceses: «África no es vuestro patio de juegos, ¡hijos de puta!»

Los futbolistas siguen tomando la batuta ante la irresponsabilidad de algunos frente a la pandemia del coronavirus.

En esta oportunidad han sido Demba Ba, Samuel Eto’o y Didier Drogba quienes ‘explotaron’ ante una propuesta indignante que valoraros dos doctores en la televisión francesa.

Durante el programa LCI transmitido el pasado 2 de abril de 2020, los médicos Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, y el director de investigación del Instituto de Salud e Investigación Médica, Camille Locht, valoraron probar la vacuna BCG en África, y así conocer su eficacia en humanos para curar el COVID-19: «Allí no hay mascarillas, ni tratamientos, ni reanimación», expresan

La reacción de varios futbolistas de origen africano en las redes hicieron conocer el asunto, y compartieron el vídeo de los médicos acompañados de insultos.

«Hijos de puta, no sois más que mierda, África no es vuestro patio de juegos», escribió Eto’o, en respuesta al tuit de Demba Ba en el que se lamentaba de las palabras de los dos expertos: «Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven algo banal. Tiempo de rebelarse«.

Además de estos, Didier Drogba también fue muy criticó con la sola idea de estos dos médicos, indicando que «es totalmente inconcebible que tengamos que seguir soportando esto. África no es un laboratorio de pruebas, no tomen a los africanos por cobayas», dijo el exjugador del Chelsea.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020