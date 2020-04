El arte de Vicente Del Bosque: le preguntan por la gestión de Sánchez y destaca a los sanitarios y al ejercito

Los éxitos de Vicente Del Bosque con ‘La Roja’ lo han convertido en toda una voz autorizada para hablar de fútbol y de lo que le de la gana, pero es conocido por su moderación y por ir ante todo con respeto.

Es lo que ha hecho en una entrevista que ha concedido a Mundo Deportivo, donde ha hablado de fútbol, pero también de la crisis del coronavirus en España.

Como ya lo hizo cuando se refirió a Fernando Alonso, Del Bosque defendió a Pedro Sánchez y a su Gobierno en cuanto a la gestión que de la crisis por el coronavirus: «Se critica lo que ha sucedido en España, pero ningún país estaba preparado para esto. No quiero cargar contra el gobierno porque creo que no tiene la culpa, los políticos al final hacen caso de lo que le dicen los expertos y nadie en el mundo, ni los expertos, se esperaban esto al ser un virus nuevo», afirmó para salvar un poco los muebles y añadió que «nadie reparó en el virus para pararlo todo».

Además de esto, el ganador del Mundial de 2012 y de la Eurocopa en 2010 envió un mensaje para evitar las críticas y fomentar la unión entre los políticos, manifestando que cree que se está generando «un clima de división» y que no le parece bien que se intenté «sacar rédito político» de esta situación «tan grave del coronavirus».

Sin embargo, como tampoco se puede elogiar a lo que ha hecho el Gobierno socialcomunista, el exentrenador del Real Madrid tiró de su arte para «destacar lo bueno» que se está viendo en estos momentos:

Respecto del cambio que nos impondrá esta pandemia, el ganador de la Champions con el Madrid, dijo que los países, y en este caso España, debe estar preparada para autoabastecerse y no depender del mercado internacional en los bienes esenciales.

«Creo que los países y sus gobiernos deben aprender lo que ha sucedido. No se puede depender de lo que produzca y venda un tercero, por ejemplo China, aunque sea a bajo precio y exporte a todo el mundo. Y no lo digo por tener nada contra este país sino porque considero que cada país debe ser capaz de generar los bienes que le son esenciales y más en situaciones así. Estas cosas hay que pedírselas a los gobiernos y a las administraciones públicas. Me parece muy bien la solidaridad y la caridad, que la gente sea generosa y haga donaciones a título personal, pero dotar a los países de los elementos esenciales para situaciones de emergencia es una responsabilidad de la Administración».