Un exdelantero del Real Madrid la lía en plena pandemia del COVID-19: «Seré muy claro, no dono»

La pandemia del coronavirus ha funcionado también como una especie de termómetro para mostrar lo mejor y lo peor de muchos, en la sociedad, en el deporte y más especificamente en el fútbol.

Este jueves 23 de abril se han conocido las polémicas palabras de un ex delantero del Real Madrid, que ha mostrado con total naturalidad que él no aporta a nada ni a nadie ante la pandemia del COVID-19, a diferencia de lo que han anunciado otros futbolistas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Se trata del togolés, Emmanuel Adebayor, que actualmente milita en el Olimpia de la Primera División de Paraguay, pero que ahora está confinado en su domicilio en Lomé, lugar donde nació.

«Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé», dijo Adebayor, marcando una clara diferencia respecto de otros futbolistas africanos como Drogba, Eto’o o Kanouté que han defendido al continente africano en medio del coronavirus.

El balance de contagiados y fallecidos por el COVID-19 en Togo, hasta el momento, es de 88 infectados y seis fallecidos a causa de la contagiosa enfermedad.

Adebayor, es muy recordado por sus goles en la Premier League (Arsenal, Manchester City, Tottenham…) y por el medio año que pasó cedido en el Real Madrid, cuando el club blanco terminó alzándose ganando la Copa del Rey.