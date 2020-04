Alfonso Reyes ‘explota’ contra Fernando Simón: «Una detrás de otra, creo que lo hace aposta»

La pandemia del coronavirus se ha ensañado con España. Los números de este 27 de abril de 2020 indican que ya son 209.465 los contagiados y 23.521 personas que han perdido la vida, 331 en las últimas 24 horas.

Desde el día 1 del COVID-19 ha sido el experto Fernando Simón quien ha dado la cara por el Gobierno de Pedro Sánchez — fue quien dijo que en España como mucho habría algún caso– en estos tiempos de cuarentena, y así como lo han hecho los ciudadanos con las cacerolas, los famosos y deportistas han mostrado su indignación ante la crisis.

En esta oportunidad ha sido el exbasquetbolista y presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes quien ha reaccionado por una otra de las lamentables declaraciones de Simón, responsable del Centro de Alertas y Emergencias y portavoz del Ministerio de Santidad durante esta crisis del coronavirus. «El pasear una persona sola nunca ha supuesto un riesgo de transmisión», dijo en una de las habituales ruedas de prensa.

Las contundentes declaraciones, que llegaron a través de su cuenta de Twitter, fueron rematadas posteriormente. Con una explicación más profunda: «Vi y leí la declaración completa, por supuesto. Han multado a muchas personas que salen solas a espacios abiertos sin ningún riesgo de contagio. ¿Por qué, por ejemplo, no está permitido ir uno solo a la costa de garaje a garaje y encerrarse allí? No hay ningún riesgo, ¿no? ¿No se puede contagiar tocando la barandilla, los botones del ascensor, el pomo del portal? Aunque vayas solo a un espacio abierto. Claro que sí. Hay riesgo».

Vi y leí la declaración completa, por supuesto. Han multado a muchas personas que salen solas a espacios abiertos sin ningún riesgo de contagio. ¿Por qué, por ejemplo, no está permitido ir uno solo a la costa de garaje a garaje y encerrarse allí? No hay ningún riesgo,¿No? (Sigue) https://t.co/KEyudR8X00

Además de esto, el jugador que también padeció el coronavirus, se refirió al meollo del asunto, el hecho de que en España no se dispone de tests suficientes para iniciar una política agresiva de detección, como la que ha tenido éxito en Corea del Sur o en Alemania conocida como: «test, test, test», y los Equipos de Protección Individual (EPIs) para todos los sanitarios, que según las estadísticas de este lunes ya son 37.994 los contagiados.

«Todas estas retóricas vacías diarias no tienen sentido hasta que no nos digan que hay pruebas para toda la población y medios de protección adecuados para todos los sanitarios y personal de hospital», dijo el ex ala pivot.