Carlos Sainz: «Voy a meter a Ferrari en un cajón hasta 2021»

En 2021 la pareja formada por Charles Leclerc y Carlos Sainz va a ser la más joven en los últimos 50 años de historia de la Scuderia Ferrari en el Mundial de F1.

El fichaje del piloto madrileño por el equipo de Maranello se ha visto forzado a realizarse de forma inusual por motivo del COVID-19.

Todas las negociaciones han sido por videollamadas en lugar de las habituales reuniones presenciales.

«Han sido unas semanas muy especiales», explicaba Sainz al respecto a los compañeros de la prensa italiana, «yo estaba en casa con mi padre y en constante contacto con mi agente que a la vez era quién transmitía la conversación al equipo. Al final todo salió bien».

Vettel rechaza la oferta

Todo se acelera cuando Vettel no acepta el contrato que Ferrari le plantea para seguir juntos a partir de 2021. No es un problema económico lo que aleja al piloto alemán de Maranello, es un conjunto de cláusulas y supuestos que no encajaban en la idea que él tenía. Pues principalmente lo que se le plantea es que Leclerc no va a seguir siendo su escudero. La decisión de Vettel precipita el anuncio de su marcha y del acuerdo con Carlos para dos temporadas, 2021 y 2022.

Contrato en vigor con McLaren

Lo que tiene muy claro Carlos es que a pesar de toda la ilusión generada entre la afición española con su llegada a Ferrari y verle vestido de «rojo», lo que debe hacer es centrarse en acabar su acuerdo con McLaren de la mejor forma posible.

«Todos están hablando y pensando en 2021, pero estamos en 2020 y soy piloto McLaren», comenta Carlos. «He de dar las gracias a todos los integrantes del equipo McLaren por todo lo que han hecho por mí. Tengo ganas de volver a verles en persona y agradecerles todo».

Aparcar a Ferrari hasta 2021

En los próximos días los organizadores del Mundial de F1 empezarán a despejar el incierto futuro de la temporada y será el momento de conocer cuando se producirá ese reencuentro entre Carlos y McLaren.

«Tengo claro que tras el anuncio algunos se habrán sentido decepcionados, aunque he recibido muchos mensajes de apoyo y afecto de todos ellos que quiero recompensar en la pista con buenos resultados si es posible. Soy consciente de que en España ya piensan en verme en un Ferrari luchando por podios y victorias en 2021. Pero lo que debo hacer ahora es meter a Ferrari en un cajón y pensar sólo en McLaren».

Pedro Fermín Flores

Más de 30 años dedicados a la Radio, TV, prensa escrita y ahora inmerso en la era digital. Defensa central (ya retirado) en los partidos amistosos de fútbol junto al irrepetible «Káiser» los jueves de Gran Premio en cualquier rincón del mundo. Tras «dejarse» la voz junto a Jesús Fraile en TVE y tener la fortuna de narrar ambos la primera victoria de Alonso en Hungría 2003, decidió que debía dedicarla al «doblaje». Desde 2014 PitLane para él es mucho más que un programa de motor