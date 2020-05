Javier Merino (PP) ‘destroza’ al ministro de Deporte: «Hemos tenido que traerlo a rastras, los españoles creen que el ministro es Tebas»

Un repaso tremendo le ha dado el diputado del PP, Javier Merino Martinez, al ministro de Cultura y Deporte, que compareció este 29 de mayo en Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su gestión ante el COVID-19.

El popular no se quedó a medias y reprochó al ministro, Jose Manuel Rodríguez Uribes, su ausencia ante la pandemia del coronavirus mientras los deportistas se encontraban a la deriva.

«Usted ha tenido una actitud poco valiente, no solo ha estado confinado, ha estado políticamente escondido», comenzaba el portavoz del PP en su exposición en la Comisión de Cultura y Deporte del parlamento.

«Hemos tenido que traerlo casi a rastras… usted sabe cuántas convocatorias de prensa ha hecho su Gobierno, se lo digo yo 575, usted sabe cuántas ruedas de prensa ha tenido, se lo digo yo, 15, de esas sabe cuántas las ha dedicado al deporte, 1, en setenta y siete días, 1», expresaba el diputado citando los datos de la web de La Moncloa.

El portavoz popular también criticó al ministro que no se haya desarrollado un real decreto específico para la cultura y el deporte que hubiese servido «para solucionar las urgencias del deporte español».

Y allí fue cuando lanzó uno de los comentarios más incisivos de su intervención:

«Es verdad que el fútbol se ha puesto en marcha y que va a empezar, pero eso no es mérito suyo… si le preguntamos a alguien ajeno al deporte o a la política en este país por el ministro del Deporte, igual nos dirían que es Luis Rubiales o Javier Tebas… el 99% de los españoles no sabe que usted es ministro del Deporte«.

En cuanto a los efectos de los partidos de fútbol como focos de la pandemia, Merino Martínez recordó que se celebraron encuentros cuando ya se conocía la llegada del virus y que los mismos debieron suspenderse.

«¿Por qué no suspendieron eventos deportivos la última semana de febrero o de la primera de marzo? Ustedes sabían que pasaba algo, solo hay que ver las declaraciones de la secretaria de Estado el día del Madrid-Barça el 1 de marzo. ¿Por qué permitieron que miles de italianos llegaran el 10 de marzo a Valencia, por qué el 12 de marzo permitieron que cientos de aficionados viajara a Liverpool?», preguntó el diputado por La Rioja sin obtener respuesta del ministro.

En otros temas relevantes, el portavoz del PP reclamó al ministro Rodríguez Uribes por el hecho de que se haya cancelado LaLiga femenina de futbol español, lo que consideró como una clara muestra de «desigualdad».

Además se plantó contra la representación internacional del deporte de Euskadi, «¿en los próximos mundiales vamos a ver a Euskadis jugando al fútbol o en los Juegos Olímpicos?», preguntó.

Ya para finalizar, el de La Rioja dejó un contundente mensaje al ministro socialista: «Si no sabe, si no puede o no quiere, apártese«.