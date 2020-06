El campeón de los pesos pesados de UFC salió contra los manifestantes salvajes que protestan tras la muerte de George Floyd

Después de ocho días transcurridos, la muerte de George Floyd sigue dejando su huella en las calles.

El afroamericano que murió a manos de la policía ha dejado una huella profunda en la sociedad estadounidense, tras su muerte las protestas se han agudizado y se han multiplicado a nivel nacional.

Pero en los últimos días se han tornado más violentas, los cuerpos de seguridad del país norteamericano han han registrado saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. En las redes sociales se ha podido observar todo tipo de acciones de vandalismo mezcladas con las manifestaciones.

Algo con lo que la mayoría no está de acuerdo. Uno de los que reaccionó fue el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, quien decidió salir a la calle para enfrentar a los jóvenes que cometían actos de vandalismo destruyendo su ciudad.

«¿Por qué demonios un adolescente punk destruye nuestra ciudad?«, se preguntó el luchador profesional. «Yo también estoy frustrado, pero esta no es la forma, estamos empezando a empeorar una mala situación», afirmó en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que se lo veía deteniendo a uno de los jóvenes.

«Si realmente sientes amor por tu ciudad (505), protege tu mierda. Todos los viejos jefes necesitan hablar, llamar a los miembros jóvenes de su familia y decirles que vuelvan a casa esta noche», espetó Bones, quien en la actualidad es uno de los más temibles luchadores al protagonizar 26 victorias a lo largo de su carrera y tan solo una derrota por descalificación tras golpear con los codos a un oponente.

En la grabación se pudo ver cómo interceptó a un joven encapuchado al que le quitó lo que parecía ser un frasco de pintura en aerosol.

El peleador de 32 años, recientemente mostró su descontento con la empresa de artes marciales mixtas a la cual pertenece, y anunció que renuncia a su título, sin embargo, Dana White, presidente de la UFC, aún no se pronunció al respecto.

