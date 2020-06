Un luchador de la UFC ‘sentenció’ a los manifestantes que saquearon su tienda familiar: “Los enviaré al hospital”

Belal Muhammad y su familia han sido víctimas directas de las protestas salvajes en Estados Unidos.

El propio peleador compartió en sus redes sociales los destrozos causados en la tienda de sus padres. Un grupo de manifestantes rompieron la entrada, se llevaron todo y además dejaron el comercio destruido.

15 years my dad supported our family with this shop 🙏 pic.twitter.com/cUf6tca9sN

Su tuit recibió cientos de respuestas y él agradeció por el apoyo y aclaró que afortunadamente nadie salió herido, pero advirtió que esto no quedará así.

“Ver la tienda de mis padres, pequeños negocios de familias y amigos siendo saqueados y destruidos es desagradable, prometo si los veo saqueando los enviaré al hospital”, escribió enfurecido. También compartió una imagen del comercio de sus primos que también fue destruido: “Esto no es una protesta, esto es robo”.

Seeing my dads store, familys and friends small businesses being looted and destroyed is disgusting man I promise if I see you looting your goin to the hospital

— Belal Muhammad (@bullyb170) June 1, 2020