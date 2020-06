Toni Kroos y la homosexualidad en el fútbol: “No sé si recomendaría a un jugador que saliera del armario”

La versión alemana de la revista GQ ha entrevistado a Toni Kroos y, de entre todas las cuestiones que abordaron, sobresalió un tema del que no se suele hablar en el mundo del esférico: el colectivo LGTB.

El centrocampista del Real Madrid ha expresado su opinión sincera sobre la homosexualidad y la autonomía que todos deberíamos tener para decidir con quién compartir nuestra vida.

“El sentido común me dice que todos deberíamos poder vivir en plena libertad, de eso no hay duda. Pero no sé si le recomendaría a un jugador en activo que saliera del armario”, ha apuntado, denotando que quizá podría no estar bien visto por algunas personas que influyen inevitablemente en la carrera profesional del deportista.