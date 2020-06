Julio César Chávez sobre su hijo bailando en Tik Tok con tacones: «No me siento avergonzado, al contrario, me da alegría»

Todo empezó con un vídeo de Tik Tok, en el que el hijo del boxeador mexicano Julio César Chávez, el macho por antonomasia, aparece bailando en tacones.

El hijo del gran campeón mexicano publicó la escena en su cuenta y la grabación se volvió tendencia, con mas de 28,000 me gusta y muchos haters.

Unos celebran el sentido del humor del pugilista e incluso hay comentarios por parte de mujeres, comentando que tiene más habilidad que ellas para usar los tacones; sin embargo, no faltaron los mensajes homófobos hacia Chávez Junior.

Ante el ataque, feroz, el padre del aún boxeador profesional se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“No se preocupen por el Tik Tok de mi hijo. Yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte. Yo sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue a ya saben adónde, con todo respeto”.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja

— Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020