La brutal fractura de cráneo de una estrella del rugby que estremece a Australia

Un choque fortuito, si puede llamarse así, estremeció a los fanáticos de Rugby en Estados Unidos.

Se trata de una de las jugadas más violentas de la temporada de la NRL (National Rugby League), que tuvo lugar el pasado 4 de julio de 2020 en el partido entre los Canberra Raiders y St George Illawarra Dragons, en el estadio Campbelltown Stadium de Sídney.

Sia Soliola, figura del equipo dueño de casa, terminó con una fractura de cráneo tras su golpe de cabezas con un rival.

Soliola tuvo que abandonar el compromiso y fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado cerca del estadio luego de su impacto involuntario con el pilar de los Dragons Bake Lawrie.

Después de que los estudios confirmaran la fractura facial a la altura de la nariz, por encima de la boca, Sia se tomó el asunto con humor y publicó una imagen de su rostro junto a otra de la placa de rayos X y escribió: «Al menos mis dientes están intactos».

Las repeticiones en cámara lenta demuestran que en el intento por detener la carrera de Lawrie, el segunda línea sintió el impacto en el hemisferio izquierdo al chocar con la frente de su adversario, lo que produjo la contusión.

Inmediatamente quedó conmocionado y se desentendió de la maniobra.

La lesión de Soliola generó incertidumbre y preocupación hasta que llegó la tranquilidad por su publicación en las redes.

De hecho su compañero de equipo, Nick Cotric, le deseó rápida recuperación, mientras que el reconocido australiano Christian Lealiifano bromeó: «Espero que estés bien, hombre. Rápida recuperación. Aún tienes tu carrera como modelo intacta«.

Soliola también compartió una foto desde sus stories, en la que llevó tranquilidad y bromeó con su estado: «Gracias a todos por los mensajes alentadores. Veo todos y aprecio su amor y apoyo. Estoy intentando mi mejor sonrisa», escribió con una foto en la que casi no podía tener una mueca.

El lado positivo para los de Canberra es que el equipo selló la victoria ante su público por 22-16 y marcha en la quinta posición de la tabla con 10 unidades por detrás del líder Parramatta Eels (14), Penrith Panthers (13), Melbourne Storm (12) y Sydney Roosters (10).

Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020