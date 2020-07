Cómo ser padre a los 89 años: Bernie Ecclestone desveló su secreto mejor guardado y no es el viagra

Un hombre con una fortuna de 3 mil millones de dólares logró convertirse en padre a sus 89 años, pero no se trata de un mundano cualquiera, hablamos de Bernie Ecclestone.

El multimillonarios que estuvo a cargo de la Fórmula 1 por algunos años concedió una entrevista para desvelar los secretos para ejercer el rol de padre a su avanzada edad.

Ace es el nombre que Fabiana Flosi y Bernie Ecclestone decidieron ponerle a su primer hijo varón, este nació en una localidad cercana a la ciudad de Berna, lugar en el que Ecclestone y su esposa tienen una casa, es en esta donde han pasado estos tiempos de pandemia.

«Estoy muy feliz. Cuando tuve a las chicas en primer lugar, obviamente era mucho más joven. Pero también estaba más preocupado por dirigir un negocio que correr detrás de ellos», reconoció Ecclestone en diálogo con el sitio británico The Sun.

«Ahora tengo más tiempo libre y espero poder pasarlo con mi hijo a medida que crezca. No sé si nos detendremos aquí. Quizás debería tener un hermano pequeño o una hermana», dijo el ex mandamás de la Fórmula 1 para sorpresa de todos.

El magnate también respondió a quienes señalan que no podrá criar a su hijo, y afirmó que disfrutara de su pequeño el máximo tiempo posible: «Quiero estar con él el mayor tiempo posible. Mis hijas dicen que viviré hasta que tenga 120 años, pero no creo que sea algo para lo que puedas hacer planes. Cuando te toca irte, te irás».

Al ser consultado acerca de su método o truco procrear a su avanzada edad, el multimillonario sonrió y negó el uso del viagra: «Fabiana me da algunas tabletas, vitamina D, pero no tomo nada más«, sentenció.

«No hago nada específicamente para mantenerme saludable y no sé cuál es el secreto. Cualquiera sea mi edad, siempre me he mantenido mentalmente joven. Ese es mi secreto… y mis vitaminas».