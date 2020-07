ANÁLISIS / Fernando Alonso y Renault, capítulo tres

Fernando vuelve al Mundial de F1 tras un año fuera del mismo. Regresa con un bagaje de 314 Grandes Premios, 97 podios, 32 victorias y 2 títulos mundiales de pilotos, a un equipo Renault F1 muy necesitado de un revulsivo importante para justificar su presencia en el campeonato.

Cyril Abiteboul, el máximo responsable del equipo Renault F1, que hace semanas descartaba al ovetense públicamente al mismo tiempo que se cerraba el acuerdo en París entre Briatore y de Meo, ha sido el encargado con cara de circunstancias de anunciar el fichaje.

“La presencia de Fernando en el equipo es mucho más que lo que su palmarés conlleva. Su fuerza y entrega son más que evidentes, y por eso no ha sido nada difícil nuestra elección que coincide plenamente con la de los aficionados”.

«Nos va a aportar al equipo, que ha crecido muy deprisa, su cultura personal de competición y victorias con la que superaremos juntos todos los obstáculos que se puedan plantear en el camino. Junto a Esteban, su misión va a ser ayudar al equipo Renault F1 en su mejor preparación para una temporada 2022 con las mejores condiciones posibles».

Esa ha sido la clave, hablar de 2022 como objetivo en común y adelantando que la próxima temporada ha de ser de transición y evolución para buscar los triunfos un año más tarde.

¿Todo va a depender de la magia de Alonso?.»The Golden Boy» ¿deberá nuevamente ser el revulsivo para Renault al igual que sucedió desde 2003 a 2006?

Demasiadas preguntas sin respuestas. Lo único que ha quedado claro es que Fernando va a ayudar a desarrollar un gran monoplaza para 2022 con el que optar a todo.

En su caso al tercer título mundial que siempre ha deseado y en el de Renault para «justificar» todo el proyecto que se ha puesto en marcha hoy mismo.

«Renault es mi familia», comentaba Alonso tras el anuncio oficial de su regreso. «Con ellos he vivido mis mejores momentos en la F1 con dos títulos mundiales; pero ahora toca mirar al frente. Me siento muy orgulloso e increíblemente emocionado al poder regresar a un equipo que me dio la oportunidad de empezar mi carrera, y que ahora nuevamente me da otra para regresar al máximo nivel».

Poco a nada va a trascender del verdadero acuerdo entre Renault F1 y Fernando Alonso.

Que si la cifra anual del contrato está cercana a los 20 millones de euros que cobraba Ricciardo, que si las cláusulas adicionales por triunfos, que si la presencia de la empresa de Alonso entre los patrocinadores del equipo como moneda de cambio.

Muchas especulaciones y rumores van a surgir sobre ese contrato firmado por Luca de Meo tras escuchar la opinión de Alain Prost que siempre ha apostado por el regreso de Fernando a Renault.

Qué lejos queda aquel año 2000 cuando Renault le ponía encima de una humilde mesa una carpeta con unos cuantos folios.

El primer contrato que le permitía competir en F3000 con Astromega, debutar con Minardi en la F1 en 2001 y entrar en la órbita del equipo de F1 en 2002 cómo probador durante un año, antes de ser piloto oficial.

Todo ello con una modesta cifra (entonces aún en pesetas) justo antes de la zona de firmas y las llaves de un coche.

Pedro Fermín Flores