Petr Yan (UFC) casi mata a su rival por la tardía intervención del árbitro: «Detengan la maldita pelea»

El UFC 251 de este fin de semana dejo una lamentable actuación arbitral y una sangrienta victoria.

El combate se llevó a cabo si público, pero si hubiese habido espectadores los abucheos hubiesen ensordecido el lugar por el final del combate.

El duelo entre Petr Yan y José Aldo no terminó a tiempo, unos segundos de más otorgados por el árbitro ocasionaron indignación, la pelea pudo haber terminado en tragedia.

En el último asalto, el ruso puso contra las rejas a su rival, logró lanzarse sobre él y durante casi dos minutos lo sometió a una catarata de golpes con sus codos y sus puños en la cabeza.

Semejante paliza tiñó de sangre parte del octágono ante la mirada del juez, Leon Roberts, quien en lugar de dar por acabada la pelea y decretar a Yan como ganador, se convirtió en un espectador de lujo.

Fueron al menos 50 puñetazos los que Yan le acertó en la cabeza al brasileño, quien supo ser triple campeón del mundo, mientras los comentaristas pedían que la pelea se termine. Tras casi dos minutos de paliza, finalmente se decretó el final y el ruso fue coronado con el título vacante de campeón de peso gallo.

«Horrible, horrible detención del referee. La pelea debió haber sido detenida mucho antes, ustedes lo saben. Parece que vamos a tener que apretar a nuestros referees y jueces aquí en Fight Island”, declaró Dana White, presidente de UFc, en conferencia de prensa cuando acabó la velada.

A su vez, aplaudió al brasileño: «Me pareció que Aldo lució estupendo para la gente que lo estaba criticando diciendo que no se merecía otra oportunidad. Peleó con el siguiente tipo en la lista para disputar el cinturón y se vio muy bien haciéndolo. Él puede hacer lo que quiera».

Los aficionados se manifestaron por redes sociales con mensajes de indignación contra el árbitro e incluso algunas personalidades de las artes marciales mixtas también se expresaron. «¿Qué le hizo Aldo a este árbitro? DETENGA LA MALDITA PELEA», escribió el expeleador de UFC Ben Askre.

