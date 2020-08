Derechazo mortal en la UFC: su rival queda retorciéndose y el árbitro lo salva de lo peor

Otra jornada de UFC se vivió en Las Vegas y un KO brutal hizo saltar las emociones por los cielos.

Un luchador de 27 años y su derechazo de acero brindaron el espectáculo que todos estaban esperando.

Se trata de Kevin Holland, uno de los peleadores de las preliminares, quien se convirtió en el protagonista de la noche, a pesar de que todos estaban esperando el combate entre Derrick Lewis y Aleksei Oleinik, que terminó con victoria del primero.

Holland, que reside en California, sorprendió al mundo después de sacar una derecha letal que envió a Joaquin Buckley a la lona. La pelea estaba en el tercer asalto cuando el golpe a la velocidad de un relámpago atravesó a su rival.

Unos instantes después, el desafiante Holland partió rumbo a su camarino para tomar su teléfono móvil y enviar un mensaje en sus redes sociales para consultar quién será el próximo que se anime a retarlo.

Otro de los destacados fue Baneil Dariush, quien en la primera pelea de la Main Card sometió a Scott Holtzman con una toma brillante en el primer asalto. Su notable producción fue acompañada por la historia emocional que vivió el iraní, dado que le dedicó el triunfo a su amigo que fue recientemente asesinado.

“Trato de no llorar, pero fue todo por él. Tomé la pelea por la muerte de mi Jahreau Shepherd. Estoy enojado y realmente agarré el combate por ello. Era pelear o hacer algo que no quería. Él no merecía morir y que le hicieran eso. Estoy feliz de haber podido conseguir esta victoria, porque fue por él. Con todo el tema del coronavirus y de mi amigo, realmente no sabía que iba a pasar hoy y tampoco sé lo que vendrá luego”, aseguró Darren Stewart al cerrar su presentación.

Main Card

Derrick Lewis (ganó por nocaut en el segundo asalto) vs. Aleksei Oleinik.

Omari Akhmedov vs. Chris Weidman (se llevó el triunfo por decisión unánime).

Maki Pitolo vs. Darren Stewart (se impuso por sumisión en el primer round).

Yana Kunitskaya (ganó por decisión unánime) vs. Julija Storialenko.

Beneil Dariush (se quedó con la victoria en el primer asalto) vs. Scott Holtzman.

Preliminares

Tim Means (vencedor por decisión unánime) vs. Laureano Staropoli.

Kevin Holland (se quedó con el triunfo por nocaut en el tercer round) vs. Joaquin Buckley.

Nasrat Haqparast (se impuso por decisión unánime) vs. Alex Muñoz.

Andrew Sanchez (ganó por nocaut en el primer asalto) vs. Wellington Turman.

Justin Jaynes vs. Gavin Tucker (se quedó con la victoria por sumisión en el tercer asalto).

Peter Barrett vs. Youssef Zalal (ganó por decisión unánime).

Ali Alqaisi vs. Irwin Rivera (se llevó el triunfo por decisión dividida).