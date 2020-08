Pedrerol ataca a Messi por no dar la cara: «Si es tan barcelonista, tiene que quedarse y no irse por burofax»

Messi se marcha del Barça y el revuelo causado en el fútbol ha llegado no solo a la afición que vive un momento decisivo después de que el jugador comunicara al club a través de un burofax su decisión de abandonar la entidad, también a Josep Pedrerol.

El periodista hizo las maletas y regresó de sus vacaciones en la Costa Brava para ponerse al pie del cañón y presentar una edición especial de ‘El Chiringuito de Jugones’ (Mega).

«Puede ser de los días más tristes… para los barcelonistas y para el fútbol español. Messi ha comunicado al Barça a través de un burofax que se quiere marchar y tú dirás «¿Y qué va a pasar?». Os digo algo, si mañana dimite Bartomeu, Messi se podría quedar«. De esta forma comenzó un disgustado presentador el programa sobre lo que había ocurrido y sus previsiones.

«Si Messi se marcha tiene que ser por la cantidad más alta de la historia. Messi no puede irse si no paga, pero el Barça podría negociar a partir de 223 millones de euros. Neymar se marchó por 222. Si pone Messi 223 se podría marchar. Pero hay una opción para que se quede: que Bartomeu dimita», agregaba Pedrerol.

Además, el presentador aprovechó para exigir a Messi que diera la cara y no utilizara como excusa a Bartomeu.

«Messi tiene que pensar en los barcelonistas, en los aficionados de todo el mundo del Barça, que son los que le quieren, los que le han hecho grande, los que le animan, los que aplauden sus filigranas, sus goles, su barcelonismo y no en Bartomeu».

«Si Messi es tan barcelonista que lleva desde que era un chaval en el Camp Nou, si es tan barcelonista tiene que olvidarse de Bartomeu y por el Barça, quedarse. No me vale como excusa de «por culpa de Bartomeu me voy y estoy negociando con el City» No me gusta eso o que diga claramente, si Bartomeu dimite yo me quedo dentro ¡Messi tiene que dar la cara!», afirmaba muy cabreado Pedrerol.