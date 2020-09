Vuelve el deporte a las canchas de los barrios, pero con la mascarilla como prenda obligatoria

La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno para el regreso del deporte no profesional.

Pero una de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 ha generado una enorme polémica, el uso de mascarillas será obligatorio para quienes participen en estas actividades, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, aunque el árbitro principal quedó exento de la medida.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), dirigido Irene Lozano –amiga de Pedro Sanchez–, ha negado la posibilidad de que se elabore un protocolo común para toda España que cierre los criterios de los territorios y las más de 60 federaciones deportivas.

Pero este 09 de septiembre de 2020, al conocerse tal información, se generó una gran polémica que se zanjó en altas horas de la noche con un único acuerdo basado en la incorporación del criterio sanitario, en lo relativo a las pruebas de detección de COVID-19 y en el aforo máximo, que sería de de 500 personas en pabellones y 1.000 al aire libre.

El Gobierno madrileño impone la medida siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad para prevenir contagio, una medida que no es obligatoria en otras comunidades, pese a que el Consejo Superior de Deportes busca un protocolo común en España que aúne las posturas de los territorios y las más de 60 federaciones deportivas.

No hay que olvidar que eso que se llama "deporte no profesional" no sólo es el medio de vida de mucha gente (sí, aunque sea "no profesional") sino que incluye a miles de niños y niñas en categorías de formación. El @deportegob despreciando la base del deporte, de la educación.

— Pierre de Coubertin (@BCoubertinBlog) September 9, 2020