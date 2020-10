Luis Figo y Gary Neville ‘estallan’ contra la Premier League Europea: «Parecen matones, destruirá el fútbol que conocemos»

La Superliga europea vuelve a aparecer, aunque ningún vocero oficial lo ha asumido de manera pública, clubes de España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia ya estarían en conversaciones, hasta un nuevo nombre se ha posicionado en los medios: La Premier League Europea.

Según ha informado Vozpopuli, podría comenzar a andar en 2022, tendría el beneplácito de FIFA para disputar choques durante la temporada habitual y estaría auspiciada por el banco de inversiones JP Morgan, que se lanzará al agua con 4.600 millones de libras para financiar el proyecto.

18 equipos de los países antes mencionados se enfrentarían en diferentes jornadas a doble vuelta, pero como comentamos ninguno de los grandes clubes que todos nos imaginamos han llegado a decir esta boca es mía, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid son los clubes que aparecen mencionados en representación del fútbol español.

Los exfutbolistas Gary Neville y Luis Figo no han tardado en denunciar públicamente el elitesco proyecto, en el caso del portugués lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter.

Neville, ha dicho que la idea de una Premier League europea representa una «herida para el fútbol» y criticó que el momento de las conversaciones se de durante la pandemia, algo que le ha parecido «obsceno», pues el formato deja por fuera a los clubes pequeños de todos estos países.

Por su parte, Figo ha dicho que la idea de la Superliga «destruirá el fútbol tal como lo conocemos». Catalogando la iniciativa de «codiciosa» pues intenta «mantener el juego para algunos clubes de élite, mientras mata a los otros clubes y ligas que aman los fanáticos«.

«¡El fútbol debe unir! ¡Todos deberían oponerse!», escribió el exjugador del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

What I read about this Super League idea will destroy football as we know it. It’s all about greed and keeping the game for a few elite clubs, while killing the other clubs and leagues that fans love. Football should unite! Everyone should oppose it! https://t.co/98VC6xd2qX

— Luís Figo (@LuisFigo) October 21, 2020