El feo gesto de Michael Jackson que enfureció a Mike Tyson: «Lo odiaba y siempre que oía su nombre, gritaba ¡que te den!»

El polémico campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, ha aprovechado su podcast ‘Hotboxin’, para recordar todo tipo de anécdotas, y en el más reciente episodio habló de sus primeros encuentros con el ‘Rey del pop’, Michael Jackson.

La verdad es que Iron Mike ya gozaba de un alto nivel de fama antes de ser campeón, sus brutales actuaciones impactaron a todos los medios cuando apenas tenía unos meses de carrera.

Para fines de 1986, Iron Mike ya era propietario del cinturón de campeón y su apellido era principal en las marquesinas de boxeo, pero poco importaba eso al cantante de Thriller, o eso quiso aparentar.

«Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano«.

«Yo pensé: ‘¿De qué va? No debió verme…. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón», relató.

Y continuó, «Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿Te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche», concluyó la divertida anécdota.

Tyson logró llegar a lo más alto de la divisional de los pesos pesados con apenas 20 años en noviembre de 1986 cuando superó en el segundo round por KO a Trevor Berbick. «Lo he odiado y siempre que oía su nombre, gritaba: ‘Qué te den… esto y aquello'».