Muere en la cárcel el astro de la NBA que fue condenado por violar a una niña de 8 años

Fue parte del «Todos Estrellas» de la NBA en dos oportunidades, tuvo la gloria en sus manos, pero terminó falleciendo en una cárcel tras ser condenado a cadena perpetua por violar a una niña de 8 años.

Su nombre es Eddie Johnson, llegó al máximo nivel del baloncesto mundial de la mano de los Atlanta Hawks en 1977, en las temporadas de 1980 y 1981 jugó en el All Star, Medía 1,88 metros, pero destacaba entre los gigantes por su asombroso rapidez.

Sus problemas de comportamiento lo llevaron de paseo por diferentes equipos, Cavaliers y Seattle lo recibieron para darle la oportunidad, pero los Supersonics lo despidieron por consumo de cocaína y la NBA lo suspendió de por vida.

A sus 65 años, Eddie Johnson fue hallado muerto en la cárcel de Santa Rosa, en Milton (Florida). Allí cumplía cadena perpetua tras ser encontrado culpable de una agresión sexual a una niña de 8 años en 2008, fue el peor de sus crimenes, pero antes fue también detenido por robos con violencia, estafas, tráfico de drogas, entre otros.

Eddie Johnson, who was banned from the NBA and sentenced to life in prison, has died.https://t.co/CF6MUxsXgY

— Sportsnet (@Sportsnet) November 4, 2020