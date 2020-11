Donald Trump: «Odio este puto hoyo»

No tiene Donald Trump mucha paciencia y tampoco encaja demasiado bien los fallos. Ni en los negocios, ni en la política como está dejando patente con Joe Biden, ni en el deporte.

El todavía vigente presidente de Estados Unidos no está viviendo su mejor momento y parece que su reciente fracaso en las elecciones le puso nervioso y

malhumorado.

El pasado 26 de noviembre de 2020 desató su enojo en su campo de golf de Virginia, adonde fue a jugar antes de la cena del Día de Acción de Gracias.

En un video tomado por alguno d elos que andaban jugando, pero a escondidas, queda claro que allí tampoco le fueron bien las cosas, sobre todo en uno de los hoyos, que pareció irritarlo más que los otros.

The real Donald Trump caught on a hot mic for being the vulgar pig that he is. Despite COVID raging across America, today he told Americans to go to houses of worship while he goes golfing & says «Ahh sh*t, I hate this f**king hole». pic.twitter.com/2JemrdGrOv

— In Joe we trust! (@JohnLukeSam1) November 27, 2020