Las redes cargan contra el combate ‘nulo’ entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Cabreo en las redes sociales, donde los internautas esperaban un resultado contundente y sangre a raudales.

El combate entre Floyd Mayweather, multicampeón en cinco categorías, y el reconocido ‘videoblogger’ Logan Paul, fue feroz, pero termino en empate.

Se celebró este 6 de junio de 2021 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque se esperaba una fácil victoria del expúgil, este no pudo derribar al youtuber, quien aguantó los 8 asaltos y además estuvo a la ofensiva y muy dominante en el inicio.

Al no haber jueces, no hubo ganador ni perdedor.

Logan Paul and Floyd Mayweather after getting millions for huggin for 8 rounds pic.twitter.com/sILkpaFFEl — ʏᴇʀᴋɪᴇ³🚀 (@yerkie3000) June 7, 2021

‘Money’ –quien acumula un récord de 50 victorias, 27 de ellas por KO, por cero derrotas antes de retirarse en el 2017– había calificado despectivamente a Paul como «un ‘youtuber’ que se cree boxeador».

Subrayó que no le preocupaba la diferencia de peso y estatura que existe con su rival.

«Hay una diferencia entre el boxeo de YouTube y el boxeo de élite».

Logan Paul, que tiene más de 23 millones de suscriptores en YouTube, subrayó que pelearía «con el corazón» y advirtió que en un combate «cualquier cosa puede pasar». Y lo hizo

En las redes, les dan a ambos hasta en el velo del paladar.

I just want someone to hug me like Logan Paul hugged Floyd Mayweather 🙁 pic.twitter.com/mg4sAzbdiI — Lil Revive 🎃 (@LilRevive) June 7, 2021